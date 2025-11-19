-
-
-
15 bin öğretmen atama takvimi 2025: MEB 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Haber Tarihi: 19 Kasım 2025 12:55 -
Güncelleme Tarihi:
19 Kasım 2025 12:55
15 bin öğretmen atama takvimi 2025: MEB 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
15 bin öğretmen ataması için takvim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru ile birlikte netleşti. Atama bekleyen öğretmen adayları için tercih süreci 21 Kasım'da sona erecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ise öğretmen atamalarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 yılında 15 bin öğretmen ataması ne zaman?
15 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 öğretmen tercih ve atama kılavuzu sonrasında, tercih dönemi geçtiğimiz günlerde başladı. Tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte ise 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Atama bekleyen öğretmen adayları ise tarih araştırmalarına başladı. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman?
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 öğretmen tercih ve atama kılavuzu sonrasında atama tarihleri belli oldu.
Buna göre; 15 bin öğretmen ataması 24 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
