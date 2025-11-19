15 bin öğretmen atama takvimi 2025: MEB 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

15 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 öğretmen tercih ve atama kılavuzu sonrasında, tercih dönemi geçtiğimiz günlerde başladı. Tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte ise 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Atama bekleyen öğretmen adayları ise tarih araştırmalarına başladı. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 öğretmen tercih ve atama kılavuzu sonrasında atama tarihleri belli oldu.

Buna göre; 15 bin öğretmen ataması 24 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.