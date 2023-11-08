10 Kasım üniversiteler tatil mi? 2023 YÖK kararı

10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla sorgulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle, ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım üniversiteler tatil mi? İşte 2023 YÖK kararıMustafa Kemal Atatürk'ün 85. vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar, üniversiteler ve devlet daireleri açık olacak.Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır.Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.