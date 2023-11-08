Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 12:24

10 Kasım üniversiteler tatil mi? 2023 YÖK kararı

10 Kasım günü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak, bunun yanı sıra 10 Kasım, Atatürk'ün ilke ve inkılâplarını hatırlamak, onun gösterdiği yolda ilerleme kararlılığını yinelemek için de önemli bir gün. Ulusal yas günü olan 10 Kasım tatil takvimi içerisinde yer almıyor. Peki, 10 Kasım üniversiteler tatil mi? İşte 2023 YÖK kararı

10 Kasım üniversiteler tatil mi? 2023 YÖK kararı
Abone Ol
10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla sorgulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle, ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım üniversiteler tatil mi? İşte 2023 YÖK kararı

10 KASIM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar, üniversiteler ve devlet daireleri açık olacak.
Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır.

Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
10 Kasım
Gündem

Diğer Haberler

Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi! Fenerbahçe Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
Boluspor yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde Spor Toto 1. Lig Boluspor yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde
El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi Dünya Futbolu El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü Spor Toto 3. Lig Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü
Göztepe'de Atınç sembol oldu Spor Toto 1. Lig Göztepe'de Atınç sembol oldu
Turgutluspor birlik olacak Spor Toto 3. Lig Turgutluspor birlik olacak
Hasan Arat kimdir? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat serveti ne kadar? Gündem Hasan Arat kimdir? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat serveti ne kadar?
Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanacak UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanacak
Altay, Eyüpspor önünde sürpriz arayacak Altay Altay, Eyüpspor önünde sürpriz arayacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bayern Münih - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Giroud rekor kırdı! Milan, PSG'yi devirdi!
3
Münih'te Türk akını! Kapasite aşıldı!
4
Galatasaray'ın 5 yıldızına devlerden markaj!
5
Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!
6
Erik Ten Hag: "Noel'e kadar olmayacaklar"
7
Büyük iddia: Mete Kalkavan düdük asıyor!

SON HABERLER

yukarı ok