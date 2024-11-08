Haber Tarihi: 08 Kasım 2024 14:21 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 14:21

10 Kasım çift yevmiye mi? 2024 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak her yıl anılmaktadır. Ancak bu tarih, resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. 2024 yılı itibarıyla 10 Kasım, Pazar gününe denk gelmektedir. Peki, 10 Kasım çift yevmiye mi? 2024 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım çift yevmiye mi? 2024 10 Kasım resmi tatil mi?
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Okulların ara tatile girmesiyle birlikte bu tarih, bazı kişiler tarafından tatil olup olmadığıyla ilgili merak edilmektedir. Fakat, 10 Kasım resmi tatil olmadığından, çalışanlara çift yevmiye ödenmesi veya fazla mesai ücreti verilmesi söz konusu değildir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün anısına her yıl düzenlenen etkinliklerde, 10 Kasım'da tüm yurtta bayraklar yarıya indirilmekte ve saat 09:05'te saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmaktadır.

Çift yevmiye, yalnızca ulusal ve dini bayramlarda geçerli bir uygulamadır. Türkiye İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, o gün çalışmasalar dahi bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Eğer işçi tatil gününde çalışmaya devam ederse, çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenir. Bu uygulama, sadece yasal olarak belirlenen ulusal bayram ve genel tatil günleri için geçerlidir.

Sonuç olarak, 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle, çalışanlara bu gün için çift yevmiye veya fazla mesai ücreti ödenmesi mümkün değildir.
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