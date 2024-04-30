Haber Tarihi: 30 Nisan 2024 16:40 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 16:40

1 Mayıs İstanbul ulaşım ücretsiz mi, İETT bedava mı? 2024

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de birçok farklı noktasında kutlanacak. 1 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyenler metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs gibi araçları kullanacak. 1 Mayıs İstanbul ulaşım ücretsiz mi, İETT bedava mı? 1 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metrobüs, metro ve vapurlar ücretsiz mi?

1 Mayıs İstanbul ulaşım ücretsiz mi, İETT bedava mı? 2024
Abone Ol
1 Mayıs heyecanı başladı. 1 Mayıs Çarşamba günü toplu ulaşım birçok şehirde ücretsiz olarak hizmet verecek. Alınan karar göre Marmaray, Başkentray ve İZBAN gün boyunca yolcularını ücretiz taşıyacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacak.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları Beşiktaş Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları
İspanya'da Del Bosque'ye yeni görev Dünya Futbolu İspanya'da Del Bosque'ye yeni görev
İngiltere'de Marc Guehi savaşı! Liverpool İngiltere'de Marc Guehi savaşı!
Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması!
1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi 2024? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı? Gündem 1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi 2024? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?
Fenerbahçe'den İsmail Kartal - Dzeko açıklaması! Fenerbahçe Fenerbahçe'den İsmail Kartal - Dzeko açıklaması!
Beşiktaş - Ankaragücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Beşiktaş - Ankaragücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?
Turgutluspor'dan şike iddialarına cevap! Spor Toto 3. Lig Turgutluspor'dan şike iddialarına cevap!
Yüzlerce kupası olan lise, sportif başarılarıyla dikkati çekiyor Futbol Yüzlerce kupası olan lise, sportif başarılarıyla dikkati çekiyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı açıkladı!
2
Rade Krunic dert yandı: "Fenerbahçe'de baskı çok ağır"
3
Atletico'dan Barça'ya çılgın takas teklifi!
4
Fenerbahçe'ye Danimarkalı dinamo: Matt O'Riley
5
Tolunay Kafkas: "Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor"
6
Galatasaray'da 80 milyon dolarlık avans!
7
Acun Ilıcalı'dan Zajc itirafı!

SON HABERLER

yukarı ok