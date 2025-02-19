Ülkenin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşullarıyla birlikte kar yağışları devam ediyor. Geçen haftalarda İstanbul'a beklenen kar yağışı düşmüş ve okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmişti. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul'da 19-20 Şubat tarihleri arasında şiddetli bir kar yağışı beklendiği ifade edilmiştir.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası bazı şehirler arası yolculuklarda, deniz seferlerinde erteleme ya da iptal durumu olabiliyor. Peki, Sabiha Gökçen - İstanbul Havalimanı uçuşları iptal mi edildi? 19-20 Şubat hangi uçak seferleri iptal edildi?

Beklenen kar yağışı sonrası, İstanbullular Sabiha Gökçen - İstanbul Havalimanı uçuşlarının iptal olup olmadığını araştırmaya başladı.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verilmiştir.

Uçak seferlerinde iptallerin yaşanacağını öğrenen vatandaşlar, uçak seferlerinin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. 19-20 Şubat tarihleri arasında iptal edilen uçuş seferlerini aşağıda yer alan web sitelerinden öğrenebilirsiniz: