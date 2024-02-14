Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda PSG evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Grup aşamasının en dikkat çeken takımlarından birisi olan Real Sociedad başarısını tekrarlamak istiyor.

Fransa Ligi'ni domine eden PSG ise kulüp düzeyinde Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

PSG - Real Sociedad mücadelesi 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden ekranlara gelecek.

Fransa Ligi'nde birinci sırada bulunan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele etti.

Oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG, Milan ve Newcastle United'ın önünde grubu ikinci tamamlarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

PSG oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 9 kez havalandırırken kalesinde ise 8 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en dikkat çeken takımların başında gelen Real Sociedad, grubunu namağlup olarak tamamladı.

İnter, Benfica, Salzburg gibi takımlara karşı kaybetmeyen İspanyol takımı, oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol atan Real Sociedad kalesinde sadece iki gol gördü.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 16 turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanırken, takımlar ilk maçtan avantajlı skorla dönmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden PSG, grubu Milan ve Newcastle United'ın önünde ikinci tamamlayarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Real Sociedad ise İnter, Benfica, Salzburg gibi takımların önünde D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. Peki PSG Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…Blue Sport 6 Live HDC More SuomiCosmote Sport 3 HDCytavision Sports 6 HDDAZN Canada ($/geo/R)DAZN Deutsch ($/geo/R)Digi Sport 2 Romania HDEXXEN Digital TürkiyeLiveScore [app] (ROI only)M+ Liga de Campeones 7MATCH! Arena HDNova Sport 4 Czech HDParamount+ USA ($/geo/R)Pickx+ Sports 3 HDPolsat Sport Premium 1 HDSport 24 At Sea ExtraStan Sport AustraliaStöd 2 Sport 3SuperSport LaLiga HDTNT Sports 2 HD UKTV2 Play NorgeTV4 Play+ SverigeViaPlay Baltic HDViaPlay Danmark HDZiggo Sport Docu