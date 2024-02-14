Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 15:36 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 15:36

PSG-Real Sociedad maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | PSG - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz TV 8,5'te mi?

PSG-Real Sociedad canlı izle şifresiz | PSG-Real Sociedad maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz | PSG-Real Sociedad maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte PSG-Real Sociedad şifresiz canlı izleme detayları...

PSG-Real Sociedad maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | PSG - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz TV 8,5'te mi?
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 16 turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanırken, takımlar ilk maçtan avantajlı skorla dönmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden PSG, grubu Milan ve Newcastle United'ın önünde ikinci tamamlayarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Real Sociedad ise İnter, Benfica, Salzburg gibi takımların önünde D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. Peki PSG Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
PSG - REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ


PSG - REAL SOCİEDAD MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu

PSG - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda PSG evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Grup aşamasının en dikkat çeken takımlarından birisi olan Real Sociedad başarısını tekrarlamak istiyor.

Fransa Ligi'ni domine eden PSG ise kulüp düzeyinde Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

PSG - Real Sociedad mücadelesi 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden ekranlara gelecek.

PSG SON DURUM

Fransa Ligi'nde birinci sırada bulunan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele etti.

Oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG, Milan ve Newcastle United'ın önünde grubu ikinci tamamlarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

PSG oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 9 kez havalandırırken kalesinde ise 8 gol gördü.

REAL SOCİEDAD SON DURUM

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en dikkat çeken takımların başında gelen Real Sociedad, grubunu namağlup olarak tamamladı.

İnter, Benfica, Salzburg gibi takımlara karşı kaybetmeyen İspanyol takımı, oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol atan Real Sociedad kalesinde sadece iki gol gördü.

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