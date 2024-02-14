Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 16 turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanırken, takımlar ilk maçtan avantajlı skorla dönmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden PSG, grubu Milan ve Newcastle United'ın önünde ikinci tamamlayarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Real Sociedad ise İnter, Benfica, Salzburg gibi takımların önünde D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. Peki PSG Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler… PSG - REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ
PSG - REAL SOCİEDAD MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu PSG - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda PSG evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Grup aşamasının en dikkat çeken takımlarından birisi olan Real Sociedad başarısını tekrarlamak istiyor.Fransa Ligi'ni domine eden PSG ise kulüp düzeyinde Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.PSG - Real Sociedad mücadelesi 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden ekranlara gelecek.PSG SON DURUMFransa Ligi'nde birinci sırada bulunan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele etti.Oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG, Milan ve Newcastle United'ın önünde grubu ikinci tamamlarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.PSG oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 9 kez havalandırırken kalesinde ise 8 gol gördü.REAL SOCİEDAD SON DURUMŞampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en dikkat çeken takımların başında gelen Real Sociedad, grubunu namağlup olarak tamamladı.İnter, Benfica, Salzburg gibi takımlara karşı kaybetmeyen İspanyol takımı, oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol atan Real Sociedad kalesinde sadece iki gol gördü.
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