Haber Tarihi: 29 Şubat 2024 10:19 - Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 10:19

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe ise bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu devam ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında son durum...

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçını kazanan ekiple yarı final mücadelesi verecek.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ve RAMS Başakşehir Papara Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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