Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 11:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 11:58

Ziraat Türkiye kupası kura çekimi ne zaman 2023?

Ziraat Türkiye kupası kura çekimi ne zaman 2023 yapılacak sorusu son 16 takımın belli olmasından sonra merak edilmeye başlandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor sürprize izin vermezken Beşiktaş, Ankaragücü engelini aşamadı. İşte, Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...

Ziraat Türkiye kupası kura çekimi ne zaman 2023?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu sona erdi, 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre yapılan Sivasspor-Karacabey Belediyespor, Antalyaspor-Kayserispor, Alanyaspor- Galatasaray, Fatih Karagümrük-Başakşehir, Ankaragücü- Beşiktaş, Ümraniyespor-Trabzonspor, Gaziantep FK-Konyaspor ve Fenerbahçe -Çaykur Rizespor maçlarının ardından çeyrek finalistler belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte ayrıntılar
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak 2023 tarihinde (bugün) yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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