Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman (ZTK-2023)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5. eleme turu maçları 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:
- Beşiktaş - Eyüpspor
- Antalyaspor - Pendikspor
- Galatasaray - Ümraniyespor
- Gaziantep FK - Bodrum FK
- Trabzonspor - Manisa FK
- Karagümrük - Kırklarelispor
- Ankaragücü - Çaykur Rizespor
- Başakşehir - Boluspor
- Fenerbahçe - Adanaspor
- Alanyaspor - Samsunspor
- Hatayspor - Sakaryaspor
- Sivasspor - Keçiörengücü
- Kasımpaşa - Bandırmaspor
- Konyaspor - Göztepe
- Adana Demirspor - Erzincanspor
- Kayserispor - Gençlerbirliği
Bu turdaki müsabakalara, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katıldı.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turu müsabakaları 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak, ardından çeyrek final müsabakaları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde yaptığı açıklamada, "Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
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