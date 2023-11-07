Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman 2023? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonuçları haberimizde.Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacakTürkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:Fatih Karagümrük-Belediye DerincesporSamsunspor-Tokat BelediyesporGençlerbirliği-BornovaBodrum FK-Menemen FKPendikspor- Isparta 32 SporAdanaspor-Esenler EroksporGaziantep FK-Etimesgut BelediyesporAnkara Keçiörengücü-MuşsporAnkaragücü-İskenderunsporEyüpspor-Ankara DemirsporManisa FK-KastamonusporKayserispor-VansporKasımpaşa-KırşehirAlanyaspor-KocaelisporErzurumspor-24 ErzincansporSivasspor-Arnavutköy BelediyesporSakaryaspor-AnkarasporAntalyaspor-KepezsporTrabzonspor-Çorum FKTÜMOSAN Konyaspor-Beyeoğlu Yeni ÇarşıBaşakşehir-ŞanlıurfasporGöztepe-1461 TrabzonBandırmaspor-SomasporRizespor-BucasporBoluspor-AmedsporHatayspor-DüzesporÜmraniyespor-Çankayaspor