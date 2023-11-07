Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 15:57

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman 2023? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimi, saat 14.00'te başladı. 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katıldı. Kuraya seri başı olarak katılan Trabzonspor 4. turda Çorum FK ile eşleşti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman 2023? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman 2023? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonuçları haberimizde.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA SONUÇLARI

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor

Samsunspor-Tokat Belediyespor

Gençlerbirliği-Bornova

Bodrum FK-Menemen FK

Pendikspor- Isparta 32 Spor

Adanaspor-Esenler Erokspor


Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Muşspor

Ankaragücü-İskenderunspor

Eyüpspor-Ankara Demirspor

Manisa FK-Kastamonuspor

Kayserispor-Vanspor

Kasımpaşa-Kırşehir

Alanyaspor-Kocaelispor

Erzurumspor-24 Erzincanspor

Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor

Sakaryaspor-Ankaraspor

Antalyaspor-Kepezspor

Trabzonspor-Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Beyeoğlu Yeni Çarşı

Başakşehir-Şanlıurfaspor

Göztepe-1461 Trabzon

Bandırmaspor-Somaspor

Rizespor-Bucaspor

Boluspor-Amedspor

Hatayspor-Düzespor

Ümraniyespor-Çankayaspor

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Ziraat Türkiye Kupası
Gündem

Diğer Haberler

Xavi: 'İlkay Gündoğan çok haklı' Barcelona Xavi: "İlkay Gündoğan çok haklı"
Real Madrid'den Eduardo Camavinga'ya yeni sözleşme Real Madrid Real Madrid'den Eduardo Camavinga'ya yeni sözleşme
Vincent Aboubakar'a milli davet Beşiktaş Vincent Aboubakar'a milli davet
Nacho: 'Arda Güler Real Madrid için doğmuş' Real Madrid Nacho: "Arda Güler Real Madrid için doğmuş"
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda iki ayrılık Futbol Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda iki ayrılık
Fenerbahçe'den Büyükekşi'nin sözlerine tepki Fenerbahçe Fenerbahçe'den Büyükekşi'nin sözlerine tepki
Metin Öztürk: 'Bayern Münih'i yenmekten başka alternatif yok' Şampiyonlar Ligi Metin Öztürk: "Bayern Münih'i yenmekten başka alternatif yok"
Fatih Karagümrük: 'Hedefimiz final ve kupa' Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük: "Hedefimiz final ve kupa"
Mahmud Abbas kimdir? Son dakika Mahmud Abbas suikast girişimi Gündem Mahmud Abbas kimdir? Son dakika Mahmud Abbas suikast girişimi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!
2
Süper Lig'de inanılmaz olay!
3
Bayern'den Galatasaray için paylaşım!
4
Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi
5
Mehmet Büyükekşi'den basın toplantısı kararı!
6
Sinan Engin: "Ahmet İbanoğlu görevden alınabilir!"
7
Mehmet Büyükekşi: "2 gün sonra cevap vereceğiz"

SON HABERLER

yukarı ok