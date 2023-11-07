Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman 2023? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonuçları haberimizde.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA SONUÇLARI
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor
Samsunspor-Tokat Belediyespor
Gençlerbirliği-Bornova
Bodrum FK-Menemen FK
Pendikspor- Isparta 32 Spor
Adanaspor-Esenler Erokspor
Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Muşspor
Ankaragücü-İskenderunspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Manisa FK-Kastamonuspor
Kayserispor-Vanspor
Kasımpaşa-Kırşehir
Alanyaspor-Kocaelispor
Erzurumspor-24 Erzincanspor
Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor
Sakaryaspor-Ankaraspor
Antalyaspor-Kepezspor
Trabzonspor-Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-Beyeoğlu Yeni Çarşı
Başakşehir-Şanlıurfaspor
Göztepe-1461 Trabzon
Bandırmaspor-Somaspor
Rizespor-Bucaspor
Boluspor-Amedspor
Hatayspor-Düzespor
Ümraniyespor-Çankayaspor
Haber ile daha fazlasına ulaşın: