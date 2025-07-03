Zeynep Sönmez kimdir? Tenisçi Zeynep Sönmez nereli, kaç yaşında?

Zeynep Sönmez, tenisteki başarısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 6 yaşında başladığı tenis sporunda 8 yaşında ilk turnuvasına çıktı. Billie Jean King Kupası'na Türkiye adına katıldı. Şampiyonluğu ardından WTA sıralamasında ilk 100'e girdi. İşte, Zeynep Sönmez biyografisi...



ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?



Sönmez, 2002 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 170 boyundaki sporcu, 2022 Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı.



2023 Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde WTA'da ilk kez Türkiye'yi temsil etti. 2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri final aşamasında elendi.

2024 Roland Garros - Tek kadınlar turnuvasında önelemeleri atlattı ancak kariyerindeki ilk Grand Slam'da ana tabloda kaldı ancak tur maçlarında elendi.



2024 Wimbledon - Tek kadınlar önelemelerine ve aynı sene Amerika Açık - Tek kadınlar önelemelerine katıldı. Brisbane International turnuvasında yer aldı. 2025 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta da mücadele etti.

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