Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih

Altıncı ayın enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklandı. Böylece memurların ve emeklilerin yeni maaşı belirlendi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu.

Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için maaşlarına yüzde 15.57 oranında zam almaya hak kazandı.

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.

Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.