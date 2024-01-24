Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 13:47 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 13:47

Zafer Çoktan kimdir? Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?

AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından merak edilen isimlerden bir tanesi Ankara Keçiören belediye başkan adayı Zafer Çoktan oldu. Peki, Zafer Çoktan kimdir? Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? İşte Çoktan'ın hayatına dair detaylar...

Zafer Çoktan kimdir? Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?
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AK Parti Keçiören ilçe başkanlığı görevini 9 yıldır devam ettiren Zafer Çoktan, Keçirören belediye başkanlığına aday oldu. Bu adaylığın ardından Çoktan'ın hayatı merak haline geldi.

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR, NERELİ?

1974 yılında Ankara Keçiören'de doğan Zafer Çoktan, lise eğitimini tamamlayana kadar Keçiören'de yaşadı. Lisans eğitimini almak için İstanbul'a giden Çoktan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim hayatına devam etti. Üniversite hayatında Refah ve Fazilet partisinde çeşitli görevler üstlendi. Mezun olduktan sonra ise avukatlık yapmaya başladı.

Zafer Çoktan, Ankara'da 2014 yılında AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda bir dönem Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliği görevi ile ilgilendi. Hala AK Parti Keçiöğren İlçe Başkanı olan Zafer Çoktan, evlidir ve 3 çocuk babasıdır.
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Zafer Çoktan
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