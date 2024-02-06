Yurt dışına giriş çıkış yapınca telefon açılır mı 2024?

Yurt dışına giriş çıkış yapınca telefon açılır mı? Telefonlarını IMEI kayıtsız olarak kullanan vatandaşlar, son kayıt ücretinde yaşanan artışın ardından yurt dışından aldıkları telefonlarını daha uzun süre kullanmanın yöntemlerini arıyor. Yurt dışından alınan bir telefonu pasaport kaydı yaptırarak 3 yıl boyunca kullanabiliyordunuz. IMEI kayıt harcı 6091 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. BTK tarafından yurt dışından getirilen telefonlar yaklaşık 4 ay boyunca kayıt yaptırmadan kullanılıyor. 120 günlük süre dolduktan sonra ise telefonlar yurt içi kullanımına kapanıyor. IMEI kayıt ücretinin zamlanmasıyla beraber yurt dışına giriş çıkış yapıldığında telefonun kullanımın süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki Yurt dışına giriş çıkış yapınca telefon açılır mı? İşte, konuyla ilgili detaylar...IMEI kaydı yaptırılmadığı için Türkiye'de kullanıma kapanan cihaz tekrar yurt dışına çıkıldığında o ülkede kullanılmaktadır. Ancak kapanan telefon Türkiye'de ne zaman IME kaydı yapılırsa o zamandan itibaren kullanılabilir. Dolayısıyla kaydı olmadığı için kapanan telefon sadece IMEİ kaydı yapıldıktan sonra açılmaktadır.Ancak BTK tarafından yurtdışından gelen telefonların kullanım hakkı her yılbaşında 120 gün (4 ay) olarak sıfırlanır. IMEI kaydı olmadığı için telefonu kapananlar yılbaşından itibaren Nisan ayına kadar telefonlarını kullanabilirler. Çift sim kart yuvası olan telefonlar için ise bu süre 120+120 gündür. Yani kayıtsız telefon toplam 240 gün kullanılabilir.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışı telefon kayıt ücreti zamlandı. Son olarak yurt dışından getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt harç ücretleri 6 bin 90 lira olarak tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı kararından sonra 2023 IMEI ücretleri 20 bin TL olarak yürürlüğe girecek.Harç bedelini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarasını belirtmelisiniz.)-BTK IMEI kayıt sayfasına gidin.-Bilgilendirme sayfasındaki notları okuyup "Devam et"e tıklayın.-Bilgilendirme ekranında yurda giriş yapılan belge türünü "Nüfus cüzdanı veya ID kart" olarak seçerek ilerleyin.Bilindiği üzere yurt dışından alınmış mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının BTK tarafından kayıt altına alınması işlemine IMEI kaydı denilmektedir.-Pasaport kaydı yaptırmak: Yurt dışından getirilen bir telefonu / iPhone'u kullanmak için en doğru yöntem pasaport kaydı yaptırmak. Bu yöntemde 3 yıl boyunca sadece 1 telefonu kayıt ettirebiliyorsunuz ve 3 yıl boyunca telefonu sizden başkası kullanamıyor. 3 bine yakın da ücret tahsil edilmektedir.-Yıl başına kadar beklemek: BTK'nın tanımlamış olduğu 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerli olduğundan dolayı yeni yılla birlikte yeniden 120 gün kullanım hakkı tanınıyor.-Geçici IMEI kaydı yaptırmak: Ülkeye gelen turistlerin mağduriyet yaşamamaları için 120 gün kullanım hakkı olan yurt dışı telefonlarda sorun yaşamamaları için geçici IMEI süreleri 2 ay daha uzatılabiliyor. Çift SIM kart girişli telefonlarda diğer hat kısmına takıldığında 120 gün daha kullanılabiliyor. Kimlik kartınızla da IMEI kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. IMEI kayıt hakkınız varsa, pasaportsuz kimlik ile IMEI kaydı için aşağıdaki adımları takip edin:-Harç bedelini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarasını belirtmelisiniz.)-BTK IMEI kayıt sayfasına gidin.-Bilgilendirme sayfasındaki notları okuyup "Devam et"e tıklayın.-Bilgilendirme ekranında yurda giriş yapılan belge türünü "Nüfus cüzdanı veya ID kart" olarak seçerek ilerleyin.-BTK IMEI kayıt hakkı sorgulama sitesine girerek, yurtdışı telefon kayıt hakkınız olup olmadığını öğrenin.-Bankalar, vergi daireleri veya sisteme entegre ödeme kuruluşlarına harç ücretini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve cihazın IMEI numarası yazmalı)-e-Devlet üzerinden "BTK IMEI kayıt" sayfasına girip gerekli bilgileri doldurarak (IMEI no, yurda giriş yapılan belge türü, yurda giriş tarihi gibi) IMEI kayıt işlemini gerçekleştirin.-IMEI sorgulama sayfasında "Yolcu beraberinde kaydedilen cihaz" yazıyorsa, IMEI kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de ilgili karar yayınlandı. Buna göre 2023 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye'de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. 2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. IMEI kayıt harcı ise 2732 TL'den 6091 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılının Temmuz ayında ise bu rakam 20 bin olarak güncellendi.