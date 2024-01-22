Yunan Ligi neden seyircisiz? 2024 Yunanistan Ligi'nde neden seyircisiz?

Yunanistan Ligi'ndeki maçları yakından takip eden futbolseverler karşılaşmaların seyircisiz olduğunu gördüklerinde bu durum karşısında şaşkınlığa uğruyor. Ülkede uzunca bir süredir yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu konuda önlem alındığı ortaya çıkıyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis son olarak Olympiakos ile Panathinaikos voleybol takımları arasında oynanan müsabaka esnasında görevli bir polisin, 18 yaşında bir taraftarın kullandığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanması sonrasında Yunanistan'da 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanması kararını aldıklarını söylemişti.

Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını kaydederek futbolda Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

Marinakis, müsabakaların seyircisiz oynanacağı sürede Süper Lig maçlarının oynandığı statlara yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilmesi ile taraftarların kimlik göstererek ve dijital bir uygulama ile içeri alınması için altyapı oluşturulmasına yönelik hazırlık yapılacağından da söz etmişti.

Polisi yaralayan 18 yaşındaki Yunan vatandaşı polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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