YSK SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU 2023: Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

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YSK sandık görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi başkanı ücreti ne kadar? Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim için sandık başına gidecek. Oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için de binlerce sandık görevlisi seçim gününde iş başında olacak. Sandık görevlisi olmaya talip pek çok kişi de seçim tarihinin kesinleşmesiyle 'Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?' 'Seçimlerde sandık görevlisi olma şartları neler?' 'Başvuru nereye yapılır?' araştırmaları yapmaya başladı…Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir. 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;Başkan ve Üyeler: 261,00 TLSiyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TLSeçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.İki çeşit sandık görevlisi vardır bunlardan ilki devlet memurlarından oluşan sandık kurulu görevlisidir. Devlet memurlarından seçilen bu görevli YSK tarafından atanır.İkincisi ise partilerin sandık görevlileridir. Seçime girecek olan partiler sandık görevlileri için YSK'ya başvuru yapar. Her parti her sandık için dilediği kadar üyesini görevli atayabilir. Partiler sandık görevlisi olarak belirledikleri kişileri başvuru formu ile Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir.Herhangi bir siyasi parti üyesi olmayanlar da seçim sürecinde müşahit olarak görev alabiliyor.İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları şu şekilde:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamakAdli sicil kaydı bulunmamak657 Sayılı devlet Memuru kanuna tabi olmak.( Memur, Öğretmen, Kamu görevlisi, Akademisyen vb.)İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.