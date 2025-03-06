Haber Tarihi: 06 Mart 2025 13:57 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 13:57

YÖKDİL açıklandı mı? 2025 YÖKDİL ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını ve sonuç ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

YÖKDİL açıklandı mı? 2025 YÖKDİL ne zaman açıklanacak?
Abone Ol

2025 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'nin duyurduğu YÖKDİL sonuç tarihi ve sorgulama ekranı bilgileri için haberimizi okuyun.

YÖKDİL Sonuçları Açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, binlerce aday tarafından merak ediliyor. Sınav 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 YÖKDİL sonuçları 29 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

YÖKDİL Sonuçları Nereden ve Nasıl Öğrenilir?

YÖKDİL sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Gündem Canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025?
Beşiktaş taraftarından, Sabri Sarıoğlu'na tepki! Beşiktaş Beşiktaş taraftarından, Sabri Sarıoğlu'na tepki!
Spor hayatında takım kaptanı, sivil hayatında ise memur! Futbol Spor hayatında takım kaptanı, sivil hayatında ise memur!
Merkez Bankası Faiz Kararı Son Dakika! 2025 Mart TCMB Faiz Kararı Açıklandı mı? Gündem Merkez Bankası Faiz Kararı Son Dakika! 2025 Mart TCMB Faiz Kararı Açıklandı mı?
YÖKDİL açıklandı mı? 2025 YÖKDİL ne zaman açıklanacak? Gündem YÖKDİL açıklandı mı? 2025 YÖKDİL ne zaman açıklanacak?
BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? - 2025 Gündem BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? - 2025
Bayern'e Neuer'den kötü haber Dünya Futbolu Bayern'e Neuer'den kötü haber
Manchester United, Yusuf Akçiçek için geldi! Manchester United Manchester United, Yusuf Akçiçek için geldi!
Marek Hamsik futbola geri döndü! Trabzonspor Marek Hamsik futbola geri döndü!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sacha Boey'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
2
Fenerbahçe - Rangers: Muhtemel 11'ler
3
CANLI: Türkiye Kupası'nda kura çekimi
4
Bayern Münih, Leverkusen'in umutlarını parçaladı!
5
Arda Güler'e Almanya'dan iki talip birden!
6
Galatasaray'da iki yıldıza dev zam!
7
Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!

SON HABERLER