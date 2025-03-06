YÖKDİL açıklandı mı? 2025 YÖKDİL ne zaman açıklanacak?

2025 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'nin duyurduğu YÖKDİL sonuç tarihi ve sorgulama ekranı bilgileri için haberimizi okuyun.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, binlerce aday tarafından merak ediliyor. Sınav 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 YÖKDİL sonuçları 29 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

YÖKDİL sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.