Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrıldı mı, niye ayrıldı? Yılmaz Özdil neden istifa etti?

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Yılmaz Özdil, uzun süre köşe yazdığı Sözcü Gazetesi'ndeki görevinden ayrıldı. Özdil, sürpriz ayrılık haberini twitter hesabından duyurdu."Sözcü gazetesinde buraya kadar... Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."Yılmaz Özdil, yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV'deki görevinden de daha önce ayrılmıştı.Sözcü gazetesi, Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil'in gazeteden de ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 'kovuldu' iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Gazetenin açıklamasında Yılmaz Özdil'in kendi isteğiyle ayrıldığı vurgulandı.Gazetenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Sözcü Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu'ndan ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmıştır.Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan "Kovuldu" iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü Sözcü Gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır. Bağımsız da kalacaktır. Kamuoyunun bilgisine…"1965'te İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesinden sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünü bitirdi. Yeni Asır'da mesleğe muhabirlik yaparak başladı.1994'te Milliyet'te Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995'te aynı görevle Sabah gazetesine geçti. 1999 yılında Cem Uzan'ın sahibi olduğu Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Sabah gazetesine döndü ve ATV haber genel yayın yönetmenliği yaptı.ATV ve Sabah'ın TMSF'ye devredilmesinin ardından Yılmaz Özdil, Hürriyet gazetesine geçti. 2008 yılında Uğur Dündar'la Star TV Ana Haber bültenini yayın yönetmenliğini yaptı. Hürriyet'in üçüncü sayfasındaki köşesinde yazmaya başladı. 15 Ağustos 2014'te Hürriyet'teki görevinden istifa etti. Sözcü Gazetesi'ne geçti. 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazdı.26 Ekim 2022'de Sözcü TV genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Ardından 7 Mart 2023 tarihinde bu görevden de ayrıldı.