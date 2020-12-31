Yılbaşı yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Yılbaşı yasakları (31 Aralık Perşembe)

Yılbaşı günü yani 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gün sokağa çıkma yasağı saat kaçta ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? belli oldu. Yeni yılı beklediğimiz şu günlerde yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusunda merak edilenlerden sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak sorusu öne çıkıyor. Sıklıkla merak edilen yılbaşı sokağa çıkmak yasak mı sorusunun cevabı İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile resmiyet kazandı.

31 Aralık 2020 13:57
Yılbaşı yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Yılbaşı yasakları (31 Aralık Perşembe)
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra bazı kısıtlamalar olacak. Yılbaşı kutlamaları, toplu kutlamalar, otellerdeki yılbaşı kutlamalarına kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Yılbaşında sokağa çıkma konusunda yasaklar ne zaman başlayacak? Yılbaşı yasakları ne zaman bitecek? detaylarıyla vatandaşlarla paylaşıldı.

Resmi açıklamaya göre yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması var mı? yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? sorularının cevabı belli oldu. Yapılan resmi açıklama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde sokağa çıkma yasağı ne kadar olacak kaç gün cevaplarını okuyabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. Yılbaşından sonraki 4 gün de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 Aralık Perşembe akşamı başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 gün sürecek ve 4 Ocak Pazartesi sabaha karşına kadar devam edecek.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI GENELGESİ

Genelgeye göre, İçişleri Bakanlığının ilgili merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarında yeterince personel planlaması yapılacak ve sahadaki durum 24 saat esasına göre takip edilecek.

Sosyal medyaya yansıyabilecek Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılık ve benzeri her türlü olumsuz durum tespit edilecek. Bu durumlara ilişkin gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri takip faaliyetlerini anlık yürütecek.

İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali ve kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak, herhangi bir aksamaya, boşluğa meydan verilmeyecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda, 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayarak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacak.



Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken, çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek.

İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler ve kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek.

Alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği belirlenen eylem ve davranışlar ile bu durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.



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