Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 14:57

Yılbaşı Programları 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri

Yılbaşı dönemi geldiğinde sesiyle, yorumuyla, liste başı şarkılarıyla herkesi coşturan, gönüllere taht kurmuş ünlülerin yılbaşı programları, yılbaşı konserleri ve sanatçılı yılbaşı programları merak ediliyor. Peki Yılbaşında hangi sanatçı nerede? İşte 2024 İstanbul, Ankara, İzmir yılbaşı programları ve etkinlikleri

Yılbaşı Programları 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri
Abone Ol
2024'e girmemize günler kala herkes sevdiği ünlülerin yılbaşı programları için araştırmalara girişiyor. Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor. Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor. Biz de bunun üzerine 'Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2024?' sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte şarkıcıların yılbaşı programları... 

YILBAŞI PROGRAMLARI 2024: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR YILBAŞI ETKİNLİKLERİ

Yılbaşının 3 günlük tatil fırsatı sunması nedeniyle, bu yıl Kıbrıs ve Antalya'daki oteller olmak üzere termal ve kayak otellerde ünlü sanatçıların sahne alacağı konserli programlar hazırlandı.

Yılbaşı tatili, 29 Aralık Cuma günü mesai bitiminden itibaren başlıyor. Bazı oteller, 29 Aralık gecesi için de ünlü isimlerin sahne alacağı konser programları yaptı.

YILBAŞI GALASI

Birbirinden ünlü isimlerin konserleri ile hazırlanan yeni yıl gala programlarının dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere kayak merkezleri ve termal tesislerde canlı müzik, dans ve dansöz şovları, yeni yıl çekilişi ve özel yemek mönülerinden oluşan yılbaşı özel gala programları hazırlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir yılbaşı programları ve etkinlikleri keşinleşince haberimizde yer alacak.. 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Yılbaşı
Gündem

Diğer Haberler

Fernando Muslera'dan sözleşme cevabı Galatasaray Fernando Muslera'dan sözleşme cevabı
Bruno Fernandes: 'Yoğun bir atmosfer olacak' Manchester United Bruno Fernandes: "Yoğun bir atmosfer olacak"
Real Madrid'de Napoli maçına 8 eksik! Real Madrid Real Madrid'de Napoli maçına 8 eksik!
Fenerbahçe'den Süper Kupa cevabı! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Süper Kupa cevabı!
Kasımpaşa, yeni hocasını açıkladı! Kasımpasa Kasımpaşa, yeni hocasını açıkladı!
CANLI| Okan Buruk konuşuyor! Galatasaray CANLI| Okan Buruk konuşuyor!
Erik ten Hag'dan Galatasaray yorumu: 'Zor olacak' Manchester United Erik ten Hag'dan Galatasaray yorumu: "Zor olacak"
Thomas Partey'e dev talip! Juventus Thomas Partey'e dev talip!
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a gönderme! Fenerbahçe Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a gönderme!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Acun Ilıcalı, Hatayspor'dan istiyor: Dele-Bashiru
2
İsmail Kartal'dan sol bekte son çare Kai Havertz taktiği
3
Başkan açıkladı: "Bursaspor kapanabilir"
4
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yokluğu böyle dolacak
5
Manchester United, İstanbul'a 7 eksikle geliyor
6
TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödül
7
Rıza Çalımbay iki ismin biletini kesti

SON HABERLER

yukarı ok