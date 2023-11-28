Yılbaşı Programları 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri

2024'e girmemize günler kala herkes sevdiği ünlülerin yılbaşı programları için araştırmalara girişiyor. Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor. Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor. Biz de bunun üzerine 'Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2024?' sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte şarkıcıların yılbaşı programları...Yılbaşının 3 günlük tatil fırsatı sunması nedeniyle, bu yıl Kıbrıs ve Antalya'daki oteller olmak üzere termal ve kayak otellerde ünlü sanatçıların sahne alacağı konserli programlar hazırlandı.Yılbaşı tatili, 29 Aralık Cuma günü mesai bitiminden itibaren başlıyor. Bazı oteller, 29 Aralık gecesi için de ünlü isimlerin sahne alacağı konser programları yaptı.Birbirinden ünlü isimlerin konserleri ile hazırlanan yeni yıl gala programlarının dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere kayak merkezleri ve termal tesislerde canlı müzik, dans ve dansöz şovları, yeni yıl çekilişi ve özel yemek mönülerinden oluşan yılbaşı özel gala programları hazırlandı.