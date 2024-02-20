Yeni müfredat açıklandı mı? İntegral kalktı mı? (2024-MEB)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıklarını yürüttüğü yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.



İNTEGRAL KALKTI MI?



Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Bu yıl YKS'ye girecek öğrencilerimiz 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile 2024'YKS konularından 12. sınıf 2. dönem konuları çıkarılmış oldu. İşte 12. sınıf 2. dönem YKS sınavından çıkarılan konular.TürevAnlık Değişim Oranı ve TürevTürevin UygulamalarıİntegralBelirsiz İntegralBelirli İntegral ve UygulamalarıAnalitik GeometriÇemberin Analitik İncelenmesiAnalitik GeometriÇemberin Analitik İncelenmesiAtom Fiziğine Giriş ve RadyoaktiviteAtom Kavramının Tarihsel GelişimiBüyük Patlama ve Evrenin OluşumuRadyoaktiviteModern FizikÖzel GörelilikKuantum Fiziğine GirişFotoelektrik OlayıCompton Saçılması ve De Broglie Dalga BoyuModern Fiziğin Teknolojideki UygulamalarıGörüntüleme TeknolojileriYarı İletken TeknolojisiSüper İletkenlerNanoteknolojiLaser IşınlarıOrganik BileşiklerHidrokarbonlarFonksiyonel GruplarAlkollerEterlerKarbonil BileşikleriKarboksilik AsitlerEsterlerEnerji Kaynakları ve Bilimsel GelişmelerFosil YakıtlarAlternatif Enerji KaynaklarıSürdürülebilirlikNanoteknolojiBitki BiyolojisiBitkilerin YapısıBitkilerde Madde TaşınmasıBitkilerde Eşeyli ÜremeCanlılar ve ÇevreCanlılar ve ÇevreKüresel TicaretTürkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari ÜrünlerAnadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret YollarıTürkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki YeriTürkiye TurizmiTürkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisiTürkiye'nin Kültürel MirasıTürkiye'nin Turizm Potansiyeli ve VarlıklarıTürkiye'nin Turizm PolitikalarıTurizmin Türkiye Ekonomisindeki YeriKüresel Ortam: Bölgeler ve ÜlkelerJeopolitik KonumKıtaların ve Okyanusların Önemindeki DeğişimlerÜlkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel EtkileriTürkiye'nin Jeopolitik KonumuTürkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel EtkileriTürk Kültürü HavzasıÜlkeler Arası EtkileşimTeknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik EtkileriGelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan FaktörlerÜlkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan FaktörlerÜlkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak PotansiyeliEnerji Güzergahları ve EtkileriÇatışma BölgeleriÇevre ve ToplumÇevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik YaklaşımlarDoğal Çevrenin SınırlılığıDoğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre SorunlarıÇevre PolitikalarıÜlkelerin Çevre Sorunların YaklaşımlarıÇevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen GörevlerÇevresel ÖrgütlerÇevre Anlaşmaları ve EtkileriOrtak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditlerİki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve DünyaAtatürk Dönemi'nde İç Politikadaki GelişmelerAtatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmelerİki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen GelişmelerII. 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