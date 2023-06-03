Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni Kabine Bakanlar Kurulu Listesi 2023

Yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapacak isim kamuoyuna duyuruldu. Eğitim sistemimizin en önemli ayağı olan Milli Eğitim Bakanlığı görevi 2023 yılında Yeni Bakanlar Kurulu olarak paylaşıldı. Bakanlar Kurulu'nde görev yapacak Yeni Milli Eğitim Bakanı, 5 yıl süreyle görevini yapacak.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLAN YUSUF TEKİN KİMDİR?
1970 Erzurum Tortum doğumlu olan Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüdür. İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamıştır. 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur.
2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış, Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır YENİ KABİNE BAKANLAR KURULU LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu
Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş