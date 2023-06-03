Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni Kabine Bakanlar Kurulu Listesi 2023

Yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapacak isim kamuoyuna duyuruldu. Eğitim sistemimizin en önemli ayağı olan Milli Eğitim Bakanlığı görevi 2023 yılında Yeni Bakanlar Kurulu olarak paylaşıldı. Bakanlar Kurulu'nde görev yapacak Yeni Milli Eğitim Bakanı, 5 yıl süreyle görevini yapacak.Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.1970 Erzurum Tortum doğumlu olan Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüdür. İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamıştır. 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur.2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış, Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştırCumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet YılmazAdalet Bakanlığı - Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet ÖzhasekiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanlığı - Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet ŞimşekSanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih KacırTarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim YumaklıTicaret Bakanlığı - Ömer BolatUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir UraloğluDışişleri Bakanlığı - Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet ŞimşekCumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet YılmazAdalet Bakanlığı - Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş