Haber Tarihi: 03 Haziran 2023 23:10 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 23:10

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni Kabine Bakanlar Kurulu Listesi 2023

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu sorusunun yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, Yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapacak ismi Yeni Kabine Bakanlar Kurulu duyurusunda kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar burada...

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni Kabine Bakanlar Kurulu Listesi 2023
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Yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapacak isim kamuoyuna duyuruldu. Eğitim sistemimizin en önemli ayağı olan Milli Eğitim Bakanlığı görevi 2023 yılında Yeni Bakanlar Kurulu olarak paylaşıldı. Bakanlar Kurulu'nde görev yapacak Yeni Milli Eğitim Bakanı, 5 yıl süreyle görevini yapacak.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLAN YUSUF TEKİN KİMDİR?

1970 Erzurum Tortum doğumlu olan Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüdür. İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamıştır. 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış, Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır

YENİ KABİNE BAKANLAR KURULU LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu

Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

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