Yeni Malatyaspor, Tetteh'in bonservisini aldı

Kasımpaşa'dan Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi, Hatayspor'dan Rayane Aabid ve kanat oyuncusu Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer eden Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i 2 milyon avro bonservis ücreti ödeyerek Sparta Prag'tan transfer etti.



Tetteh İstanbul'a davet edilirken en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



AZUBUIKE VE 3 YABANCIDAN HABER BEKLENİYOR



Başakşehir'den Azubike'den haber bekleyen Yeni Malatyaspor anlaşmaya vardığı 3 yabancı futbolcu ile de görüşmelerini sürdüyor. [Kaynak: Busabah Malatya Gazetesi]







