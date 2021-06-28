Yeni Malatyaspor, Tetteh'in bonservisini aldı

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Benjamin Tetteh ile anlaşan Yeni Malatyaspor bu futbolcunun bonservisini 2 milyon Avro karşılığında aldı. Tetteh İstanbul'a çağrıldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor, Tetteh'in bonservisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2021 11:17
Kasımpaşa'dan Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi, Hatayspor'dan Rayane Aabid ve kanat oyuncusu Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer eden Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i 2 milyon avro bonservis ücreti ödeyerek Sparta Prag'tan transfer etti.

Tetteh İstanbul'a davet edilirken en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

AZUBUIKE VE 3 YABANCIDAN HABER BEKLENİYOR

Başakşehir'den Azubike'den haber bekleyen Yeni Malatyaspor anlaşmaya vardığı 3 yabancı futbolcu ile de görüşmelerini sürdüyor. [Kaynak: Busabah Malatya Gazetesi]

 


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.