Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İşte 2023 Yeni Kabine Bakanlar Listesi

İçişleri Bakanı kim olacak şeklindeki bekleyiş sona erdi. 2023 Yeni İçişleri Bakanı olarak görev yapacak isim eski İstanbul Valisi oldu. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimleri sonrası en çok merak edilen yeni kabine üyelerinin kimlerden oluşacağı yani Bakanlar Kurulu'nda görev yapacak isimlerin kimler olacağıydı.İçişleri Bakanı olarak 2023 yılında görev yapacak olan isim uzun yıllar bu görevi yürüten Süleyman Soylu'nun ardından İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.Ali Yerlikaya Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başlayan Ali Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.Yeni dönemde İçişleri Bakan olarak görev alacak olan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet YılmazAdalet Bakanlığı - Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanlığı - Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet ŞimşekCumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet YılmazAdalet Bakanlığı - Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanlığı - Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet ŞimşekSanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih KacırTarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim YumaklıTicaret Bakanlığı - Ömer BolatUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu