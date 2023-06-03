Haber Tarihi: 03 Haziran 2023 22:58 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 22:58

Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İşte 2023 Yeni Kabine Bakanlar Listesi

Yeni İçişleri Bakanı 2023 açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla seçimler sonrası yeni kabine belli oldu ve Yeni İçişleri Bakanı olarak görev yapacak isim duyuruldu. İşte Yeni İçişleri Bakanı ve detayları..

Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İşte 2023 Yeni Kabine Bakanlar Listesi
Abone Ol
İçişleri Bakanı kim olacak şeklindeki bekleyiş sona erdi. 2023 Yeni İçişleri Bakanı olarak görev yapacak isim eski İstanbul Valisi oldu. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimleri sonrası en çok merak edilen yeni kabine üyelerinin kimlerden oluşacağı yani Bakanlar Kurulu'nda görev yapacak isimlerin kimler olacağıydı.
İçişleri Bakanı olarak 2023 yılında görev yapacak olan isim uzun yıllar bu görevi yürüten Süleyman Soylu'nun ardından İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLDU?

İçişleri Bakanı olarak görev yapacak isim Ali Yerlikaya oldu. Ali Yerlikaya, eski İstanbul Valisi'ydi.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başlayan Ali Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.


Yeni dönemde İçişleri Bakan olarak görev alacak olan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

2023 YENİ KABİNE, YENİ BAKANLAR KURULU NASIL?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kafkas: 'Her zaman kalbimde olacaklar' Ankaragücü Kafkas: "Her zaman kalbimde olacaklar"
Yukatel Kayserispor'da Başkanvekili Nurettin Açıkalın, umut saçtı Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor'da Başkanvekili Nurettin Açıkalın, umut saçtı
Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İşte 2023 Yeni Kabine Bakanlar Listesi Gündem Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İşte 2023 Yeni Kabine Bakanlar Listesi
Almanya Kupası Leipzig'in oldu! Leipzig Almanya Kupası Leipzig'in oldu!
Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta siftah yaptı Beşiktaş Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta siftah yaptı
İlkay Gündoğan: ''Hem Hakan, hem benim için özel maç, hak eden kazansın!'' Manchester City İlkay Gündoğan: ''Hem Hakan, hem benim için özel maç, hak eden kazansın!''
Aboubakar son 5 haftayı boş geçmedi Futbol Aboubakar son 5 haftayı boş geçmedi
Cenk Tosun durmuyor! Beşiktaş Cenk Tosun durmuyor!
Gedson Fernandes gollerine devam etti Beşiktaş Gedson Fernandes gollerine devam etti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: "Ben de seni istemiyorum"
2
Simeone: "Çağlar Söyüncü aramıza katılacak"
3
Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha oynamak istiyor
4
Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret: "Gayrısamimi!"
5
Galatasaray'dan De Vrij görüşmesi!
6
UEFA'dan Mourinho'ya kötü haber!
7
Kulüpler Birliği'nde Mehmet Büyükekşi bilmecesi!

SON HABERLER

yukarı ok