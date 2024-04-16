Haber Tarihi: 16 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 10:25

YDS ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YDS/1 sınav sonuçları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için geri sayım başladı. 24 Mart'ta yabancı dil seviyelerini test etmek için YDS'ye giren adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YDS ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YDS/1 sınav sonuçları
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2024 yılının ilk YDS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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