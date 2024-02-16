Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 10:53 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 10:53

Yaz tatili kısaldı mı, kısalacak mı? 2024 MEB yaz tatili kararı

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gözü kulağı MEB'in yapacağı tatil düzenlemesinde. Mevcutta 180 gün olan eğitim-öğretim süresinin 200'e çıkması planlanıyor. Peki, ara tatiller kalkacak mı? Yaz tatili kısaldı mı, yaz tatili kısalacak mı? İşte yanıtı...

Yaz tatili kısaldı mı, kısalacak mı? 2024 MEB yaz tatili kararı
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Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığında. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı. 

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

MEB tarafından yapılması beklenen düzenleme kapsamında 180 olan eğitim-öğretim gününün, 200'e çıkarılması hedefleniyor. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, daha önce duyurulan takvimde olduğu gibi 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Toplam eğitim gününün, yaz tatilinden kısarak uzatılması planlanıyor.

Şu an mevcut düzende birinci dönemde 90, ikinci dönemde 90 olmak üzere toplam 180 eğitim-öğretim günü bulunuyor. Ancak bu süre her sene hava muhalefetleri gibi farklı sebeplerle kısalıyor. Tatilden bir önceki ve bir sonraki haftanın da verimsiz geçtiği düşünülüyor. Bu şekilde bakıldığında aslında 180 olan eğitim günü 160 bandında kadar düşüyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında ise eğitim süresinin genellikle 200 günün üzerinde olduğu görülüyor. Eğitim ve öğretim gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısmalar yapılabileceği konuşuluyor.

Yaz tatili kısalacak mı?

Okullarda 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrenciler yaz tatilini daha kısa yapacak ve yıl içerisinde daha fazla okula gidecek.

Net bir gün sayısı henüz açıklanmadı.



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