Yaz tatili kısaldı mı, kısalacak mı? 2024 MEB yaz tatili kararı

MEB tarafından yapılması beklenen düzenleme kapsamında 180 olan eğitim-öğretim gününün, 200'e çıkarılması hedefleniyor. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, daha önce duyurulan takvimde olduğu gibi 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Toplam eğitim gününün, yaz tatilinden kısarak uzatılması planlanıyor.

Şu an mevcut düzende birinci dönemde 90, ikinci dönemde 90 olmak üzere toplam 180 eğitim-öğretim günü bulunuyor. Ancak bu süre her sene hava muhalefetleri gibi farklı sebeplerle kısalıyor. Tatilden bir önceki ve bir sonraki haftanın da verimsiz geçtiği düşünülüyor. Bu şekilde bakıldığında aslında 180 olan eğitim günü 160 bandında kadar düşüyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında ise eğitim süresinin genellikle 200 günün üzerinde olduğu görülüyor. Eğitim ve öğretim gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısmalar yapılabileceği konuşuluyor.



Yaz tatili kısalacak mı?



Okullarda 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrenciler yaz tatilini daha kısa yapacak ve yıl içerisinde daha fazla okula gidecek.



Net bir gün sayısı henüz açıklanmadı.