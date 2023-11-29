Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 10:23

Yarın okullar tatil mi? 30 kasım 2023 bugün okullar tatil mi?

30 Kasım okullar tatil mi 2023 kar tatili araştırmalarıyla birlikte hızlandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bugün ve yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyordu. Son dakika Zonguldak Valiliğinden okul kararı geldi. MEB okullar tatil mi sorusu öğrenciler, milyonlarca veli ve öğretmen tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşulları ile araştırılıyor. 20 Kasım Pazartesi günü bazı illerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Bu sebeple öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu hafta için de valiliklerden gelecek açıklamayı takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Valilikler ise il il yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları uyardı. Peki, 30 Kasım İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 29 Kasım okullar tatil mi 2023 İstanbul, Zonguldak, Antalya, Bursa, Ankara... Meteoroloji il il uyardı! MEB okullar tatil mi son dakika gelişmeleri...

Yarın okullar tatil mi? 30 kasım 2023 bugün okullar tatil mi?
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Yarın okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 29 Kasım günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "30 Kasım yarın okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 30 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...
30 KASIM 2023 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
 Yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları yurdun pek çok yerinde etkili oldu. Şiddetli fırtına da başladı. Hava durumu ile ilgili uyarılar sonrasında gözler tatil haberlerine çevrildi. Peki 30 Kasım'da okullar tatil olacak mı, kar tatili var mı?

İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. Bursa'da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün Bursa'da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi. Gözler 30 Kasım tatil haberlerine çevrildi. Yarın yani 30 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklama gelmedi.

 
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