Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 16:11 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 16:11

Yarın okullar tatil mi? 29 kasım 2023 İstanbul, Ankara'da son dakika okullal tatil mi?

29 Kasım okullar tatil mi 2023 kar tatili araştırmalarıyla birlikte hızlandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyordu. Son dakika Zonguldak Valiliğinden okul kararı geldi. MEB okullar tatil mi sorusu öğrenciler, milyonlarca veli ve öğretmen tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşulları ile araştırılıyor. 20 Kasım Pazartesi günü bazı illerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Bu sebeple öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu hafta için de valiliklerden gelecek açıklamayı takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Valilikler ise il il yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları uyardı. Peki, 29 Kasım İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 28 Kasım okullar tatil mi 2023 İstanbul, Zonguldak, Antalya, Bursa, Ankara... Meteoroloji il il uyardı! MEB okullar tatil mi son dakika gelişmeleri...

Yarın okullar tatil mi? 29 kasım 2023 İstanbul, Ankara'da son dakika okullal tatil mi?
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Yarın okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 29 Kasım günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "29 Kasım yarın okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 29 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...
29 KASIM 2023 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
 Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, yarın yani 28 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı henüz belli olmadı. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika tatil açıklamasdına çevrildi.

26 İL İÇİN SARI VE 1 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı alan 26 il şu şekilde;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre; Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZARTESİ BAZI İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin ardından, Abana ilçesinde de fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

 
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