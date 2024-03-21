Haber Tarihi: 21 Mart 2024 13:55 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 13:55

Yarın okullar tatil mi? 21-22 Mart Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara güne beyazlar içinde uyandı. Tam bahar ayları geliyor sıcaklıklar artıyor derken, Ankara'da kar yağışı kent sakinlerini şaşkınlığa uğrattı. Okula gitmek için uyanan öğrenciler Ankara'da okullar tatil mi araştırmalarına hız kazandırdı. Ankara'da sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi 21 Mart 2024? Kar yağışı etkisini artırdı! Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte Ankara hava durumu tahminleri

Yarın okullar tatil mi? 21-22 Mart Ankara'da okullar tatil mi?
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Yarın okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Sıcaklıkların bu akşam 7 derece düşmesi ve bazı illerde kar yağışı olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları tahmini sonrasında gözler tatil haberlerine çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta okullarda kar tatili var mı?

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda bugün için de kuvvetli sağanak yağış, kar ve çığ uyarısında bulunuldu. İşte 21 Mart perşembe günü hava durumu raporu...

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.


ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek.

Okulların tatil olmasıyla ilgili bir beklenti söz konusuyken Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
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