Yarın okullar tatil mi? 21-22 Mart Ankara'da okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda bugün için de kuvvetli sağanak yağış, kar ve çığ uyarısında bulunuldu. İşte 21 Mart perşembe günü hava durumu raporu...

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek.

Okulların tatil olmasıyla ilgili bir beklenti söz konusuyken Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.