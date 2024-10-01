Yarın okullar tatil mi? 2 Ekim 2024 okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorusu gündemdeki yerini aldı. Olumsuz hava koşullarının etkilediği illerde okullara 1 gün ara verildi. İlgili iller için valilik ve kaymakamlıklar da peş peşe okul tatili kararını açıkladı. Bartın, Kastamonu ve Zonguldak başta olmak üzere okulların durumu merak ediliyor. Peki, 2 Ekim 2024 yarın okullar var mı, tatil mi? İşte valilik açıklamaları ile tüm merak edilenler…

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. AKOM'un uyarıları ardından gözler okulların durumuna çevrildi. 1 Ekim 2024 Salı günü Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

2 Ekim Çarşamba günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

Olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edilmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu uyarılar yer aldı:

Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara'nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.