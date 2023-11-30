Haber Tarihi: 30 Kasım 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 16:45

Yarın okullar tatil mi? 1 Aralık 2023 okullar tatil mi?

Yurt genelinde soğuk havanın etkili olması hayatı olumsuz etkilerken, bazı il ve ilçelerde etkili olan fırtına ve yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Bu kapsamda İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemi meşgul etmeye başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan gelen açıklamalar, "İstanbul'da okullar tatil mi? 1 Aralık İstanbul'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 1 Aralık cuma İstanbul'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

Yarın okullar tatil mi? 1 Aralık 2023 okullar tatil mi?
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Okullar yarın tatil mi? Hafta başından beri etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle yarın için yağış uyarısı yapılan illerde eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 ARALIK 2023

Yarın yani 1 Aralık Cuma günü için herhangi bir tatil kararı alınmadı. Yarın sadece İzmir ve Muğla2da sağanak yağış bekleniyor. Bu iki il için tatil kararı alınması halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

30 KASIM PERŞEMBE BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

30 Kasım Perşembe günü Balıkesir'de okulların tatil durumuna ilişkin Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi.

Yağışların bu gece ve yarın sabaha kadar devam edeceğini duyuran Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum.

Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.

 



 
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