Yağmur ne zaman yağacak? 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos Perşembe günü için yaptığı hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da dün başlayan yağışlar, bugün de belli aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklığı ise hafta sonuna kadar 30-32 derece arasında olacak.

Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun'un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, İstanbul'da gün boyu aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde de yer yer yağış görülecek. Özellikle Trakya'da hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artması bekleniyor.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 38°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 32°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 35°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 31°C

Trabzon: Sağanak Yağışlı, 29°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 41°C



İstanbul'da yağışların özellikle cuma günü etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji, bu tarihlerde dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar 30-32 derece arasında seyredecek.