Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 15:30 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 15:30

Wimbledon Zeynep Sönmez üçüncü tur maçı hangi gün? Wimbledon ne zaman, hangi kanaldan izlenir?

Wimbledon Tenis Turnuvası, en eski ve prestijli spor müsabakalarından biridir. Her sene Haziran ayı sonunda başlayan turnuvada 5 ana kategori vardır. Tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinden sporcular çim sahaya çıkıyor. 2025 Wimbledon'da temsilcimiz Zeynep Sönmez de üst üste büyük başarılar elde ederek adını 3. tura yazdırdı. Peki, Wimbledon maçları ne zaman, saat kaçta?

Wimbledon Zeynep Sönmez üçüncü tur maçı hangi gün? Wimbledon ne zaman, hangi kanaldan izlenir?
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4 büyük Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, İngiltere başkenti Londra'da düzenleniyor. İlk olarak 1877 yılında hayata geçirilen Wimbledon, All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenleniyor. 2025 Wimbledon müsabakaları da 30 Haziran günü başladı. İşte, Wimbledon maç takvimi...

WİMBLEDON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wimbledon maçları 30 Haziran'da başladı. 13 Temmuz günü final yapacak olan turnuvada her gün tek erkekler, tek kadınlar ve çift kadınlar, çift erkekler kategorilerinden mücadeleler gerçekleşiyor. Tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız'dan aktarılıyor.

138. kez düzenlenen Wimbledon'da maçlar final gününe kadar saat 13:00'te başlıyor.

WİMBLEDON ÖDÜLÜ

Wimbledon'ın toplam para ödülü geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttı. Toplam para ödülü 53,5 milyon sterlinle (yaklaşık 3 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine çıkartıldı.

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu 3 milyon sterlin kazanacak.

Teklerde en çok kazananlar:

Erkekler:

Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

Pete Sampras (ABD) - 7

Novak Djokovic (Sırbistan) - 7

Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 9

Helen Wills Moody (ABD) - 8

Steffi Graf (Almanya) - 7

Serena Williams (ABD) - 7

Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7

WİMBLEDON ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI

Zeynep Sönmez, tek kadınlarda ikinci turda 3 Temmuz Perşembe günü Karolina Muchova-Xinyu Wang ile saat 13:00'te karşılaştı ve mücadelenin kazananı olarak adını 3. tura yazdırdı.

Böylece Sönmez, 3. tur gören ilk Türk kadın oldu
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