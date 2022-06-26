Wilbekin, Maccabi'den ayrıldı

Fenerbahçe Beko'nun da gündeminde olan Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'den ayrıldı. İsrail ekibinden yapılan paylaşımda, 29 yaşındaki basketbolcuya teşekkür edildi.



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Wilbekin ise, "Burada geçirdiğim 4 yılı her zaman hatırlayacağım. İsrail'de oynadığım süre boyunca bana çok iyi bakan Maccabi'ye ve yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Kazandığımız şampiyonluklar ve burada kurduğum ilişkiler için minnettarım. Ayrıca tüm sevgileri ve destekleri için de taraftarlara büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Eşim ve ben, bize bir ev hissi veren İsrail'i özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wilbekin ile transfer için yakın olduklarını söylemişti.





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