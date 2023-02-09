Whatsapp çöktü mü, çalışıyor mu? 9 Şubat Whatsapp neden açılmıyor, mesajlar ve resimler gitmiyor mu?

Whatsapp çöktü mü konusunda detayları merak eden vatandaşlar internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Whatsapp uygulamasına girememe, mesajların gitmemesi, fotoğraf ve video gönderememe gibi sorunların yaşanabildiği uygulamada, şu an bir sorun olup olmadığı merak ediliyor.



9 ŞUBAT 2023 WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?



Dünya genelinde gözlenen son raporlamalara göre Whatsapp'da herhangi bir sorun gözlenmiyor. Ancak Whatsapp uygulamasında mesaj gönderme ya da alma sürecinde sorun yaşıyorsanız, internet bağlantınızı gözden geçirebilir ya da uygulama ön belleğini temizleyebilirsiniz. Whatsapp sürümünüz eskiyse de bu tarz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Whatsapp'ta herhangi bir sorun yaşanması ya da resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.



iOS İÇİN INSTAGRAM GÜNCELLEME



iPhone'da WhatsApp güncellemesi için uygulama mağazısına gidin. Apple Store'a girince arama kısmına WhatsApp yazın. Daha sonra uygulama sayfasına girdiğinizde 'Güncelle' butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. IOS cihazlar için diğer bir güncelleme yolu için de yine Apple Store'a gidin. Daha sonra sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafına tıklayın. Açılan 'Hesap' sayfasını aşağı doğru kaydırın ve Whatsapp'ın yanında bulunan 'Güncelle' butonuna tıklayın. Eğer bu sayfada herhangi bir güncelleme yoksa uygulama ya günceldir ya da herhangi bir güncelleme yayınlamamış demektir.



ANDROID İÇİN WHATSAPP GÜNCELLEME



Android cihazlarda Instagram güncellemesi yapmak için ilk olarak uygulama mağazına gidin. Google Play Store'da arama kısmından 'WhatsApp' uygulamasını aratın. Uygulama sayfası gelince de 'Güncelle' butonuna tıklayarak uygulamayı güncelleyebilirsiniz.





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