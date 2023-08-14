West Ham United, James Ward-Prowse'u transfer etti

İngiltere Premier Lig'de West Ham United, Southampton'da forma giyen James Ward-Prowse'u renklerine bağladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki James Ward-Prowse ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Ward-Prowse, 18 kez serbest vuruştan gol atan eski futbolcu David Beckham'ın ardından 17 golle Premier Lig tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki James Ward-Prowse ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Ward-Prowse, 18 kez serbest vuruştan gol atan eski futbolcu David Beckham'ın ardından 17 golle Premier Lig tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.