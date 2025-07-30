Victor Osimhen uçak takip kodu ne? Osimhen canlı uçak takibi detayları sarı kırmızılı taraftarın gündeminde.



Galatasaray, Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız futbolcu 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'a iniyor.



VİCTOR OSİMHEN UÇAK TAKİP KODU NE?



Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişini canlı takip etmek isteyen Galatasaray taraftarları için uçak takip kodu TC-SPL olarak açıklandı.



Uçak takip kodu ile FlightRadar24 üzerinden Osimhen'in özel jeti anlık olarak takip edilebilir.



OSİMHEN CANLI UÇAK TAKİBİ NASIL YAPILIR?



Victor Osimhen'in uçağını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, FlightRadar24 gibi uçuş takip platformlarını kullanarak TC-SPL kodunu aratabilir.



FlightRadar24'ün web sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna TC-SPL kodunu yazarak uçağın anlık konumunu, rotasını, hızını ve tahmini varış saatini görebilirler.



Taraftarlar, uygulamadaki 3D görünüm özelliğiyle uçağın gökyüzündeki hareketlerini detaylı bir şekilde izleyebilir.



OSİMHEN UÇAĞI SAAT KAÇTA İNECEK?



Victor Osimhen'in özel jetle İstanbul'a iniş saati, 30 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı olarak planlandı, ancak kesin saat henüz resmi olarak doğrulanmadı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre yıldız oyuncunun uçağı 21.30'da İstanbul'da olacak.



Osimhen, inişin ardından perşembe günü sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ardından Galatasaray kampına katılması bekleniyor.



VİCTOR OSİMHEN HANGİ HAVALİMANINA GELECEK?



Victor Osimhen'in özel jetinin İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Sarı kırmızılı taraftar, uçak iniş saatine yakın havalimanında toplanarak Nijeryalı yıldızı karşılamaya hazırlanıyor.



OSİMHEN TRANSFERİNİN MALİYETİ



Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için toplan 75 milyon avroluk bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktarın 40 milyon avrosu peşin geri kalan 35 milyon avro ise iki taksit halinde 2026 yılına kadar ödenecek.

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