Vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon modelleri, fiyatları, şartları 2023 - Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman alınacak?

Vergisiz telefon ne zaman alınabilecek, kimler, nasıl alınır 2023 | Öğrencilere vergisiz, öTV'siz telefon modelleri, fiyatları, markaları... Öğrenciye Vergisiz Telefon için gelişmeler yakından takip ediliyor. Vergisiz cep telefonu modelleri milyonlarca genç tarafından takip ediliyor. Türkiye'de üretilen tüm güncel akıllı telefonları ve vergisiz telefon projesine dahil edilmesi netleşen ilk modelleri listeledik. Araştırmalarımıza göre, 10 markanın 51 akıllı telefon modeli Türkiye'de üretiliyor. Bunlar arasında Samsung ve Xiaomi'nin 10'ar adet modeli bulunuyor. GM, Vivo ve Reeder gibi markalara ait 16 yerli modelin ise vergisiz telefon kapsamına girmesi şimdiden netleşti. Peki, vergisiz cep telefonları hangileri olacak? İşte kesinleşen telefonlarla ilgili bilgiler. ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ, FİYATLARI, MARKALARI 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada: ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.
Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.'' dedi.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN ALINACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
"Cuma günü Teknofest 2023te bu sefer İzmir'de gençlerimiz de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz. Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Bugünkü Kabine Toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar aldık. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4üne bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.
Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir." VERGİSİZ TELEFONLAR HANGİ MODELLER OLACAK?
9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı akıllı telefonlar şu şekilde: Realme
:
Realme 10
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55General Mobile:
Gm 24 Pro
Gm 21 Pro
Gm 22 ProCasper
:
Via X30 Plus
Via X30
Huawei:
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GBXiaomi
:
Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S Vivo
:
Vivo Y36
Vivo Y35 Honor
:
X9a 5GOppo
:
Oppo A91POCO
:
M3 Pro 5G
M5
M3 128 GBOneplus
:
Oneplus Nord N10 5G 128 GBInfinix
:
Infinix Note 12
Infinix Note 30 Samsung
:
Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G 9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı bilgisayar modelleri şu şekilde:
Lenovo:
Lenovo V15 82KB0005TX6
Lenovo V14
Lenovo Ideapad 15ITL6
Lenovo Ideapad 3
Lenovo Ideapad 1 82V7005MTX03
Lenovo Ideapad 3 14ITL6
Asus:
Asus Laptop X515JA-BR1968WA1
Asus X515EA1-BQ945WA1
Asus X515MA-BR423W
Asus X515EA-BQ868A2
Asus X515EA4-BQ945WA4
HP:
HP 250 G7
Hp 14-EM0009NT
HP 15-FC0003NT
Dell:
Dell Vostro 3400 ZAMLI İPHONE FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
VERGİSİZ MAC BİLGİSAYAR FİYATLARI NE KADAR?
MacBook Air (M1)
Satış fiyatı: 23.999 TL
KDV (%18): 3.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 20.338,10 TL MacBook Air (M2)
Satış fiyatı: 32.499 TL
KDV (%18): 4.957,50 TL
KDV'siz fiyatı: 27.541,50 TL MacBook Pro (M2)
Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL MacBook Pro (M2 Pro - 512 GB)
Satış fiyatı: 53.999 TL
KDV (%18): 8.237,10 TL
KDV'siz fiyatı: 45.761,90 TL MacBook Pro (M2 Pro - 1 TB)
Satış fiyatı: 67.999 TL
KDV (%18): 10.372,70 TL
KDV'siz fiyatı: 57.626,30 TL MacBook Pro (M2 Max - 1 TB)
Satış fiyatı: 82.999 TL
KDV (%18): 12.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 70.338,10 TL Mac mini (M2 - 256 GB)
Satış fiyatı: 15.799 TL
KDV (%18): 2.410,00 TL
KDV'siz fiyatı: 13.389,00 TL Mac mini (M2 Pro)
Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL VERGİSİZ HUAWEİ LAPTOP FİYATLARI KAÇ TL?MateBook X Pro 2023
Satış fiyatı: 49.999 TL
KDV (%18): 7.627,00 TL
KDV'siz fiyatı: 42.372,00 TL MateBook 16s 2023
Satış fiyatı: 36.999 TL
KDV (%18): 5.643,90 TL
KDV'siz fiyatı: 31.355,10 TL MateBook D 16 2023
Satış fiyatı: 28.999 TL
KDV (%18): 4.423,60 TL
KDV'siz fiyatı: 24.575,40 TL MateBook D 15
Satış fiyatı: 15.999 TL
KDV (%18): 2.440,50 TL
KDV'siz fiyatı: 13.558,50 TL MateBook D 14
Satış fiyatı: 15.499 TL
KDV (%18): 2.364,30 TL
KDV'siz fiyatı: 13.134,70 TL Gürcistan iPhone fiyatları 2023 ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ TELEFON FİYATLARI 2023
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL
ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL
KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL
ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL
ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL
KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL
ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL iPhone 14 128 GB
Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL
ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL
ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL
KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL
ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL
ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL
ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL
ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL İPHONE FİYATLARI NE KADAR? 2023
APPLE WATCH FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|iPhone SE 128 GB
|16.999 TL
|18.499 TL
|19.499 TL
|iPhone SE 256 GB
|18.299 TL
|19.899 TL
|20.999 TL
|iPhone SE 512 GB
|20.899 TL
|22.699 TL
|23.999 TL
|iPhone 12 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 12 256 GB
|26.299 TL
|28.399 TL
|29.999 TL
|iPhone 12 512 GB
|28.899 TL
|31.199 TL
|32.999 TL
|iPhone 13 mini 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 13 mini 256 GB
|27.599 TL
|29.799 TL
|31.499 TL
|iPhone 13 mini 512 GB
|32.899 TL
|35.399 TL
|37.499 TL
|iPhone 13 128 GB
|28.999 TL
|29.999 TL
|31.999 TL
|iPhone 13 256 GB
|30.599 TL
|32.799 TL
|34.499 TL
|iPhone 13 512 GB
|35.899 TL
|38.399 TL
|40.999 TL
|iPhone 14 128 GB
|32.999 TL
|35.999 TL
|37.999 TL
|iPhone 14 512 GB
|40.899 TL
|44.399 TL
|46.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|36.999 TL
|39.999 TL
|41.999 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|44.899 TL
|48.399 TL
|50.999 TL
|iPhone 14 Pro
|41.999 TL
|45.999 TL
|48.999 TL
|iPhone 14 Pro 256 GB
|44.599 TL
|48.799 TL
|51.999 TL
|iPhone 14 Pro 512 GB
|49.899 TL
|54.399 TL
|57.999 TL
|iPhone 14 Pro 1 TB
|55.199 TL
|59.999 TL
|63.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|45.999 TL
|49.999 TL
|52.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 256 GB
|48.599 TL
|52.799 TL
|55.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 512 GB
|53.899 TL
|58.399 TL
|61.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 1 TB
|59.199 TL
|63.999 TL
|67.999 TL
AİRPODS FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Watch SE
|5.999 TL
|6.499 TL
|6.899 TL
|Apple Watch Series 8
|9.299 TL
|9.999 TL
|10.699 TL
|Apple Watch Ultra
|27.999 TL
|29.999 TL
|32.499 TL
GÜNCEL İPAD FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|AirPods (2. nesil)
|2.999 TL
|3.249 TL
|3.399 TL
|AirPods (3. nesil)
|3.999 TL
|4.299 TL
|4.499 TL
|AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu
|4.199 TL
|4.499 TL
|4.699 TL
|AirPods Pro (2. nesil)
|5.399 TL
|5.899 TL
|6.199 TL
|AirPods Max
|14.499 TL
|15.499 TL
|16.499 TL
MACBOOK FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Pencil (1. nesil)
|2.199 TL
|2.399 TL
|2.519 TL
|Apple Pencil (2. nesil)
|2.649 TL
|2.889 TL
|3.029 TL
|iPad (9. nesil) 64 GB
|8.499 TL
|8.999 TL
|9.499 TL
|iPad (9. nesil) 256 GB
|11.999 TL
|12.799 TL
|13.499 TL
|iPad (10. nesil) 64 GB
|11.299 TL
|11.999 TL
|12.799 TL
|iPad (10. nesil) 256 GB
|14.799 TL
|15.799 TL
|16.799 TL
|iPad mini 64 GB
|12.999 TL
|13.999 TL
|14.799 TL
|iPad mini 128 GB
|16.499 TL
|17.799 TL
|18.799 TL
|iPad Air 64 GB
|14.999 TL
|16.299 TL
|17.299 TL
|iPad Air 128 GB
|18.499 TL
|20.099 TL
|21.299 TL
|iPad Pro 11 inç 128 GB
|20.499 TL
|21.999 TL
|22.999 TL
|iPad Pro 11 inç 256 GB
|22.999 TL
|24.499 TL
|25.699 TL
|iPad Pro 11 inç 512 GB
|27.999 TL
|29.499 TL
|31.199 TL
|iPad Pro 11 inç 1 TB
|37.999 TL
|39.499 TL
|41.699 TL
|iPad Pro 11 inç 2 TB
|47.999 TL
|49.499 TL
|52.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 128 GB
|28.499 TL
|30.999 TL
|32.499 TL
|iPad Pro 12.9 inç 256 GB
|30.999 TL
|33.499 TL
|35.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 512 GB
|35.999 TL
|38.499 TL
|40.699 TL
|iPad Pro 12.9 inç 1 TB
|45.999 TL
|48.499 TL
|51.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 2 TB
|55.999 TL
|58.499 TL
|61.699 TL
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|MacBook Air M1
|21.999 TL
|23.999 TL
|24.999 TL
|MacBook Air M2 256 GB
|29.999 TL
|32.499 TL
|31.499 TL
|MacBook Air M2 512 GB
|37.499 TL
|40.299 TL
|39.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün)
|–
|–
|36.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün)
|–
|–
|42.199 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 256 GB
|31.999 TL
|34.999 TL
|36.999 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 512 GB
|36.999 TL
|40.199 TL
|42.199 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|49.999 TL
|53.999 TL
|56.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|62.499 TL
|67.999 TL
|71.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|77.499 TL
|82.999 TL
|87.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|62.499 TL
|66.999 TL
|69.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|67.499 TL
|72.199 TL
|75.199 TL
|Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB