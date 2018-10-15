Vartolu röveşata çekti, sosyal medya sallandı

Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Vartolu Sadettin olarak bilinen Erkan Kolçak Köstendil'in Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın stadındaki röveşata sahneleri dikkat çekti.

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Çukur 2.Sezon 3.Bölüm - Elektro Hafız - Hayat Bu Malum



Ekranların sevilen dizisi Çukur'un en beğenilen karakteri Vartolu Sadettin kimdir sorusu merak edilenler arasında... Başarılı oyunculuğu ve dizi de canlandırdığı karakter ile izleyicinin beğenisini kazanan Vartolu Sadettin'i, Erkan Kolçak Köstendil canlandırmaktadır. Peki Erkan Kolçak Köstendil kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? Vartolu Sadettin karakteri ile izleyici karşısına geçen Erkan Kolçak Köstendil, başarılı oyunculuğu ile dizinin en çok sevilen isimlerinden biri haline geldi. Peki Erkan Kolçak Köstendil kimdir? Hayatı ve biyografisi...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Bursa'da alan Köstendil, Bursa Atatürk Lisesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuyarak tamamlamıştır.

Erkan Kolçak Köstendil, oyunculukta başarılı olduğu kadar futbolda da başarılıdır. Köstendil, belli bir süre Bursaspor'da kalecilik yapmıştır. Ardından sinema ve tiyatro sektörüne adım atmıştır. Başarılı oyuncu tiyatroya ilk olarak Tuncay Özinel Tiyatrosunda başlamıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, senaryo yazma ve yönetmenlik konusunda da bir çok başarılı senaryoya imzasını atmıştır.





Erkan Kolçak Köstendil'in oyunculuğunu ispatladığı ilk çalışması TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizi oldu. Köstendil burada canlandırdığı Er Mahmut Karakum karakteri ile izleyicinin beğenisini topladı.

Köstendil, Facebook dizisi olan Mukadderat'ı yazıp yönetmiş, 2009 yılında "M.A.T" dizisinde, 2012 "Babalar ve Evlatları" dizisinde, 2008 yılında da Güz Sancısı filminde rol almıştır.

En büyük çıkışını ise 2014 yılında yayınlanan Ulan İstanbul adlı dizi ile yapmıştır. Burada canlandırdığı Karlos karakteri ile oldukça beğenilen Erkan Kolçak Köstendil ekranların beğenilen yüzü haline geldi. Ulan İstanbul adlı dizide yer alan sahne performansı ile sesinin de oyunculuğu kadar güzel olduğunu gösteren yetenekli sanatçının Youtube platformu üzerinde bir çok single parçası bulunmaktadır.

Bir çok başarılı yapımda adı geçen Erkan Kolçak Köstendil, şimdiler de ise Ay Yapımın üstlendiği Show Tv ekranlarının ve Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukur dizisinin başrol oyuncularından Vartolu Sadettin ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Dizi de gösterdiği başarılı oyunculuğu ve Vartolu Sadettin karakterinin çok sevilmesi, oyuncunun her yerde konuşulmasını sağladı. Erkan Kolçak Köstendil, Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Mustafa Üstündağ gibi başarılı isimler ile rol almaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Cansu Tosun ile nişanlandı.





Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı diziler;

Çukur / 2017

Görünen Adam / 2017

Bir Deli Sevda / 2017

Familya / 2016

Muhteşem Yüzyıl Kösem / 2015-2017

Ulan İstanbul / 2014-2015

Merhamet / 2013

Babalar ve Evlatlar / 2012

MAT / 2009

Kasaba / 2009

Sakarya Fırat / 2009