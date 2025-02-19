Haber Tarihi: 19 Şubat 2025 10:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 10:03

Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat vapur seferleri iptal mi?

Vapur seferleri, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkemizi etkisi altına alan yeni soğuk hava dalgası nedeniyle vapur seferleri sorgulanmaya başladı. Başta İBB Şehir Hatları olmak üzere İDO, BUDO, GESTAŞ iptal vapur seferleri belli oldu.

Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat vapur seferleri iptal mi?
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19 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle vapur seferleri iptal mi sorusu gündeme geldi. İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından işletilen vapur seferlerinde, kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve kar yağışı gibi etkenler nedeniyle sefer iptalleri ya da sefer saatlerinde değişiklik yaşanması olası görülüyor.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da deniz ulaşımını sağlayan vapur seferleri, hava durumunun anlık değişimine bağlı olarak iptal veya ertelenebiliyor. Özellikle İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri için yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşullarının etkisiyle sefer iptallerinin yaşanabileceği ifade ediliyor. Vatandaşlar, vapur seferleri iptal duyurularını resmi internet sitelerinden ve mobil uygulamalardan takip edebiliyor.

19 Şubat günü İstanbul ve çevresinde etkili olan kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve beklenen kar yağışı, vapur seferleri iptal kararlarını gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, İDO, BUDO ve Şehir Hatları yetkilileri, sefer iptalleri ve sefer saatlerinde yapılacak düzenlemeler konusunda yolcuları bilgilendirdi.

Kuvvetli rüzgar: Deniz ulaşımında güvenliği tehlikeye atabilecek kuvvetli rüzgar, vapur seferlerinin iptal edilme riskini artırıyor.

Sağanak yağış ve kar yağışı: Yoğun yağış ve kar yağışı, vapur seferlerinin iptal edilmesine veya sefer saatlerinin ertelenmesine neden olabiliyor.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları dışında İDO ve BUDO tarafından düzenlenen deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşanabiliyor. Yetkililer, fırtına ve dalga boyunun artması durumunda seferlerin iptal edilebileceğini belirtiyor. Fakat bugün için iptal edilen sefer şimdilik bulunmuyor.

Son güncellemeler için:

İDO güncel sefer bilgileri: www.ido.com.tr
BUDO güncel sefer bilgileri: www.budo.burulas.com.tr
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