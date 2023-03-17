Haber Tarihi: 17 Mart 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 09:35

Vapur seferleri iptal mi? 17 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur seferleri

İstanbul'da olumsuz hava şartları deniz yolu ulaşımını da etkiledi. Lodos sebebiyle gözler İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorusuna çevrildi. Şehir Hatları AŞ İstanbul'da iptal olan vapur seferlerini duyuruyor. İşte 17 Mart 2023 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri

Vapur seferleri iptal mi? 17 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur seferleri
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İstanbul'da kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumduz etkiliyor. Megakent'te etkili olan lodos sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilmişti. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte, 17 Mart 2023 iptal edilen vapur seferleri ile ilgili detaylar haberimizde...
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

Son güncellemeye göre vapur seferleri kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'da iptal edilen güncel vapur seferlerini "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.


Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Maltepe-Adalar
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)
Üsküdar-Aşiyan
Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer
Adalar-Beşiktaş
Anlayışınız için teşekkür ederiz."
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