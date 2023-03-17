Vapur seferleri iptal mi? 17 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur seferleri

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İstanbul'da kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumduz etkiliyor. Megakent'te etkili olan lodos sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilmişti. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte, 17 Mart 2023 iptal edilen vapur seferleri ile ilgili detaylar haberimizde...Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.Son güncellemeye göre vapur seferleri kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'da iptal edilen güncel vapur seferlerini "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Değerli yolcularımız,Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.Bostancı-Moda-Kadıköy-KabataşAvcılar-BostancıAvcılar-Bakırköy-Yenikapı-KadıköyMaltepe-AdalarAşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)Üsküdar-AşiyanAnadolukavağı-Rumelikavağı-SarıyerAdalar-BeşiktaşAnlayışınız için teşekkür ederiz."