Valentin Rosier'in gönlü de Beşiktaş'ta

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış toplayan Valentin Rosier, gelecek sezonda da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istiyor.

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Valentin Rosier'in gönlü de Beşiktaş'ta
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11 Mart 2021 10:40
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Bu sezon Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış toplayan Valentin Rosier, takım çalışmalarında da hız kesmiyor. Fransız sağ bek, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda performansıyla en ön plana çıkan isim olmayı başardı.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rosier, gelecek sezonda da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istiyor. Bu konuda yönetimle görüşen başarılı oyuncunun, kararını ilk ağızdan ilettiği belirtildi.



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