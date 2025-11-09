Haber Tarihi: 09 Kasım 2025 11:26 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 11:26

Valencia - Real Betis maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Valencia - Real Betis maçı canlı izle şifresiz

Valencia - Real Betis maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Valencia - Real Betis maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Valencia - Real Betis maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Valencia - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Valencia - Real Betis maçı canlı yayın izleme detayları

Valencia - Real Betis maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Valencia - Real Betis maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
İspanya La Liga'de bu hafta Valencia ve Real Betis karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Valencia - Real Betis maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
VALENCIA - REAL BETIS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Valencia - Real Betis maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya La Liga'de bu Valencia, Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Valencia - Real Betis maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia - Real Betis maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!
Antoine Griezmann: 'Yedek kalmak istemem' Atletico Madrid Antoine Griezmann: "Yedek kalmak istemem"
Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju Fenerbahçe Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju
Futbolda milli mesai başlayacak Milli Takım Futbolda milli mesai başlayacak
Como'da Diego Carlos farkı! Fenerbahçe Como'da Diego Carlos farkı!
Beşiktaş'ta Stefan Ortega planı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Stefan Ortega planı!
Victor Osimhen'den Barış Alper'e destek Galatasaray Victor Osimhen'den Barış Alper'e destek
Ali Gültiken'den Beşiktaş yorumu: 'Umarım herkes anlamıştır' Beşiktaş Ali Gültiken'den Beşiktaş yorumu: "Umarım herkes anlamıştır"
Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a sert sözler: 'İhanet!' Beşiktaş Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a sert sözler: "İhanet!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kocaelispor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Stanimir Stoilov: "Montella'yı bir gün arayacağım"
3
Fenerbahçe - Kayserispor: Muhtemel 11'ler
4
Bahis soruşturmasında futbolcular açıklanacak!
5
Lens, Monaco'yu deplasmanda dağıttı!
6
Enis Destan attı, Hull City evinde kazandı!
7
Murat Kaytaz: "Ne oldu, kontak mı kapattık?"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.