Uyku getiren müzik, uyku getiren dua, nasıl uyku gelir?
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:08 -
Güncelleme Tarihi:
10 Ağustos 2026 00:08
Uyku getiren müzik, uyku getiren dua, nasıl uyku gelir?
Uyku getiren müzik nedir? uyku getiren dua, uyku getirme yöntemleri, nasıl uykum gelir gibi bir çok farklı şekilde uykusuzluk çekenlerin sorunları bulunuyor. Bunun için yapılması gereken belki uyku getiren müzik, uyku getiren dua veya uyku getiren yiyecekler olabilir. Uykuya rahat dalmak için yapılması gerekenler de vardır. Bu sebeple uyku getiren müzik, uyku nasıl gelir? uykusuzluk çaresi, nasıl uykuya dalarım, uyku getiren dua gibi haberimizde okuyabilirsiniz...
Uyku uyumak için müzik dinleyebilir, dua okuyabilir, uyku getiren yiyecekler yiyebilir ve daha bir çok farklı yöntem uygulayabilirsiniz. Sizin için uyku problemi yaşayanlara uyku getiren müzik, uyku uyumayı sağlayan gıdalar veya uyku getiren dua ve uyku için okunacak duaları derledik. Uykusuzluk problemi yaşayan ve çok fazla uyuyan insanlar tarafından merak ediliyor. Rahat ve iyi bir uyku herkesin hakkı… Sizi rahatlatan ve gevşeten besinler ile uykunuz daha kolay gelebilir. Uykusuzluk için okuyacağınız bazı dualar vardır.
Çeşitli nedenlerden uykusuzluk sorunu çekenlere oldukça yenilikçi bir yöntem sunuyor. Peki uyku duası nedir? Uykusuzluk için okunacak dualar hangileri? Uyku geriren müzik nedir?
İŞTE UYKU GETİREN MÜZİK DİNLE
İŞTE UYKU GETİREN DUA
Türkçe Okunuşu: Allahümme garabi'nnucumu vehadaeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.
Manası: "Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum'sun! Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!" deyip Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)
Buhari'nin Bera bin Azib -radıyallahu anh-'dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: "Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de:
Türkçe Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce'tu zehri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.
Manası: "Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azabından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îman ettim ey Rabbim!" demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun." (Buharî, Deavat, 7)
UYKU NASIL GELİR?
Sıcak bir duş alın
Sıcak duş almak vücudu rahatlatır ve vücudu uykuya daha hazır hale getirir. Duşunuz n çok uzun ne çok kısa olmalı, duşta sizi rahatlatacak hoş kokulu banyo tuzlarını kullanabilirsiniz.
Masaj yaptırın Sırt, ense ve saç derisine yapılan masajlar kasları gevşetir ve uykuya geçişi kolaylaştırır.
Rahatlatıcı müzikler dinleyin Klasik müzik dinlemek sizi rahatlatacak ve uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca uyumak için yağmur sesi de dinleyebilirsiniz.
Yatak odasını havalandırın Çok sıcak ve çok soğuk bir yatak odası uyku kaçırır. Yatmadan 20 dakika öne yatacağınız odayı havalandırmak uykuya geçişi kolaylaştırır.
Fiziksel egzersiz yapın Bedeniniz gün içerisinde fazla yorulmuyorsa uyumadan 1 saat önce 15 dakikalık vücut egzersizleriyle uykuya geçişinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Uyku saatlerinizi düzenleyin Vücudunuz düzenli ve aynı aralıklarda uyumayı sever. İdeal uyku süresi 7-8 saattir. Bu süreyi ayarlayarak kendinize her gün uyacağınız bir yatış ve uyanış belirlemelisiniz.
Yatak odanızı karartın
Uyurken odanızda ışık veya aydınlık olan her şeyi kapatın. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletlerden uzak durun.
60 SANİYEDE UYKU GETİRME YÖNTEMİ
60 saniyede uykuya dalma yöntemi, başlamadan önce ağzınızdan tüm nefesinizi boşaltın.
1. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın
2. 7 saniye boyunca nefesinizi tutun
3. 8 saniyede tüm nefesinizi yavaşça dışarı verin
4. Bu yöntemi 3 kez tekrarlayın (57 saniye sürüyor)
5. Şu anda kendinizi yoğun şekilde uykunuz gelmiş olarak hissetmelisiniz; biz denedik, bizim uykumuz geldi.
Neden işe yarıyor?
Nefesinizi yedi saniye tutma, bu egzersizin en önemli kısmı. Vücudunuzu derin nefesle oksijenle dolduruyorsunuz, nefesinizi tutma kısmı oksijenin vücudunuzda dolaşmasını sağlıyor.
Bu yöntem vücudunuzu rahatlatırken, nefes vermeye odaklanmak zihninizdeki tüm stres ve sıkıntıları atmanıza çare oluyor.
UYKU GETİREN ŞEYLER
Uyku getiren yiyecekler
Ilık süt Süt içeriğindeki amino asit olan triptofan ile beyni rahatlatır ve zihnin yatışmasını sağlar. Uyumadan 20 dakika önce ılık olarak içilen 1 bardak süt rahat ve sağlıklı bir uyku hali oluşturur.
Vanilyalı süt Vanilya sakinleştirici özelliği ile güçlü bir uyku etkisi yaratır. Uyumadan yarım saat önce vanilyalı süt içmek uyku sürecinizi hızlandıracaktır. Dilerseniz vanilyaya ek olarak sütünüzün içerisine çubuk tarçında ekleyebilirsiniz.
Ballı süt Uyumadan önce içilen ballı süt uykuya sorunsuz bir şekilde dalmanız için size yardımcı olacaktır.
Muzlu süt Muzu çatal yardımıyla ezin ve sütünüzün içerisine katın. Muzlu sütte uykuya geçişiniz için size destek olacaktır.
Ayran ve yoğurt Ayran ve yoğurt ikilisi herkesin bildiği uyku getiren yiyeceklerin başında yer alır. Ayran veya yoğurt tüketimi yatmadan önce yapılırsa kişiyi rahatlatarak uykusunu getirir.
Elma Uyku ilacı görevi gören elma gece uyumadan önce yenildiğinde uykuya geçişi hızlandırır.
Turp Tam bir C vitamini kaynağı olan turpu, gece yatmadan önce yemek ya da suyunu içmek uyku için çok yararlıdır.
Kayısı Kayısı sinirleri yatıştırarak uykusuzluğa iyi gelen bir gıdadır.
Kavun Kavunun yüzde 95'i sudur ve sinirleri yatıştırıp rahat bir uyku için faydalıdır.
Hindi Hindi içeriğindeki triptofan sayesinde sizi rahatlatır. Uykudan en az 3 saat önce ince bir dilim kepek ekmeği üzerine haşlanmış küçük bir parça hindi eti uykunuzu getirecektir.
Yulaf unu Strese karşı etkili tahıllardan biri olan yulaf içeriğindeki melatonin ile iyi bir uykunun ilacıdır. Akçaağaç şerbetiyle karıştırılıp içebilirsiniz.
Keten tohumu Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan keten tohumu, süt veya yoğurt içine katarak tüketebilirsiniz.
Kepek ekmeği Kepek ekmeği, vücuttaki insülinin biraz serbest kalmasını sağlayarak triptofan ve serotonine uykunun geldiğini bildirir.
Naneli papatya çayı Naneli veya sade papatya çayı tüketmek sizi sakinleştirip gevşetecektir. Uyumadan önce içilen bir bardak papatya çayı uykunuzu getirecektir.
Taze sıkılmış vişne veya kiraz suyu Vişne ve kiraz içerdikleri yüksek miktarda melatonin ile uyku getirir ve uykunun kalitesini artırır. 20 tane kiraz ya da vişneyi bir kase yoğurtla blenderda ezip yiyebilirsiniz.
Kediotu 20 gr kediotunu 5 gr rezene, 5 gr kimyon, 20 gr nane kökü ile karıştırın. Karışımı bir çay kaşığı kullanarak sıcak su dolu bir bardakta demlendirin ve için. Dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz. Bu karışım tam bir uyku iksiridir.
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