Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 18:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 18:00

Uçak seferleri iptal mi? 25-26 Kasım 2023 Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar (Pegasus-THY)

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi. Peki, Uçak seferleri iptal mi? 25-26 Kasım 2023 Pegasus-THY uçak seferleri iptal mi? Pegasus iptal edilen seferler hangileri?

Uçak seferleri iptal mi? 25-26 Kasım 2023 Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar (Pegasus-THY)
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İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alarm durumuna geçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi düşürüldü.
İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ İPTALİ BİLGİ EKRANI

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi düşürüldü. Buna göre yarın yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 5, 26 Kasım pazar günü ise saat 15.00' kadar olan seferlerde yüzde 15 oranında uçuşların iptal edilmesine karar verildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.)'tan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'nin kararına göre kapasite düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25.11. 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26.11.2023 tarihinde 14:59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

 
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