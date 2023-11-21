Uçak seferleri iptal mi? 21 Kasım 2023 Pegasus uçak seferleri iptal mi?

THY, Pegasus iptal edilen sefer sorgulama bugün vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Olumsuz hava koşullarının açıklanmasının ardından THY ve Pegasus'tan uçuş iptal kararı geldi.
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18-19 Kasım Madkom Kararıyla Yapılan Sefer İptallerimiz Hakkında Bilgilendirme
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz. PEGASUS İPTAL OLAN SEFERLERİMİZ;
18 KASIM:
PC2060/61 SAW-GZP-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)
PC2860/61 SAW-OGU-SAW
PC4816/17 SAW-AYT-SAW
PC388/89 SAW-VKO-SAW
PC3300/01 IST-ADB-IST
PC2188/89 SAW-ADB-SAW
PC2668/69 SAW-ESB-SAW
PC4910/11 SAW-BJV-SAW (17 GİDİŞ- 18 DÖNÜŞ)
PC4710/11 SAW-ESB-SAW
PC283/84 SAW-TIA-SAW
PC758/59 SAW-BEY-SAW
PC2742/43 SAW-ASR-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)
PC4620/21 SAW-ADA-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)
PC2098/99 SAW-ADA-SAW(18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)
PC816/PC817 SAW-EBL-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)
PC2194/2195 SAW-ADB-SAW
PC2740/2741 SAW-ASR-SAW
PC4370/4371 SAW-AYT-SAW
PC2242/2243 SAW-BJV-SAW
PC2082/2083 SAW-ADA-SAW
PC801/802 SAW-CRL-SAW
PC2264 SAW-BJV
19 KASIM:
Pc2532/33 SAW-EZS-SAW
PC310/11 SAW-BUS-SAW
PC4708/07 SAW-AYT-SAW
PC2182/83 SAW-ADB-SAW
PC4812/13 SAW-KYA-SAW
PC4834/35 SAW-ESB-SAW
PC2668/69 SAW-ESB-SAW
PC228/29 SAW-NQZ-SAW
PC2860/61 SAW-OGU-SAW
PC386/87 SAW-VKO-SAW
PC2500/01 SAW-VAN-SAW
PC2830/31 SAW-TZX-SAW (19 GİDİŞ - 20 DÖNÜŞ)
PC4572/73 SAW-ASR-SAW
PC2241 BJV-SAW
PC2678/2679 SAW-ESB-SAW
PC1273/1274 SAW-OSL-SAW
PC801/802 SAW-CRL-SAW
PC2552/2553 SAW-ERZ-SAW
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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