TYT, AYT, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

2024 YKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. YKS 2024 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.



2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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