Haber Tarihi: 19 Mart 2023 13:57 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 13:57

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ PDF

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayını başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Tuzla emekli, engelli kura sonuçları ile Arnavutköy kura çekiliş sonuçları belli oluyor. İstanbul TOKİ kura çekilişleri 16 Mart 2023 başladı ve ilçe ilçe çekilişler gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi ilk olarak Tuzla için yapılıyor. Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2023 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ PDF
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TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen gün geldi. TOKİ Tuzla emekli, engelli kura sonuçları ile Arnavutköy kura çekiliş sonuçları belli oluyor TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihleri kısa süre önce duyurulmuştu. Aynı zamanda Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kuraları tarihleri de açıklamada yerini almıştı. Peki, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenecek? İşte TOKİ İlk Evim sosyal konut Tuzla kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası! 
TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."
Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.

İSTANBUL TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

20 bin 920 hak sahibinin belirleneceği İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişler 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da başladı, 29 Mart'a kadar devam edecek. 16 Mart'taki kuralarda emekli ve engelli kategorilerinde çekimler yapıldı, yarın ve diğer günlerde genç ile diğer kategorilerinde kuralar sürecek.

TOKİ KURA SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

E-DEVLET TOKİ SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!


TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;


TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'ndda noter huzurunda gerçekleşecek.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.

Levent Ay

Üzeyir Çolduk

Selami Kısır

Sebahat Baş

Şeref Çay

Sebiha Gülmez

Rabiye Atasu

Hikmet Kılıç

Canan Şenses

Suat Çavuş

Dilek Özbek

Erol Baş

Nazile ünsal

Zeynep Börekçi

Bilgehan Kılıç

Kamile Bilen

Ethem Gökbulak

Zeynep Okur

Erdal Örsüm

Abdullah Ölmez

Nurdan Akça

Mehmet Akbulut

Hüseyni Aytaç

mehmetemin Yılmaz

Seniha Uyar

Mustafa Karaçobanoğlu

Burhan Bolat

Osman Taş

Hamit Şentürk

Miyase Acar

Merve Türk

Salih Günay

Fatma Demirkoparan

Selman Aydın

Eser Düzkan

Kerim İzlemek

Şerife Akgül

Fuat Yanar

Recep Muhammed Canatan

Ferhat Akkaya

Cemalattin Koçak

Necivan Turan

Şehzade Çelenk

Nuriye Öztürk

Hakan Emekçi

Ahmet Aydoğan

Hacer Kartal

Hanifi Aydemir

Erdal Mermer

Ahmez Uz

Selahattin Atbaş

Hülya Kedi

Lutfi Cengiz

Arzu Nurhat

Elif Yılmaz

Hüseyin Tuzla

Mehmet Asim Turan

Kemal Yanık

Recep Aydın

Ahmet Gürbüz

Tarık Coşkun

Yusuf Yıldız

Yakup Çiçek

Halime Kırpıcı

Emel Aslan

Osman Dönmez

Bahattin Solmaz

Esen Başta

Necla Kayagöz

Mehtap Işık

Ümmügülsüm Kadı

Mahinur Bozkurt

Doğan İnce

Hasan Gözen

Erdala Matpay

İskender Satılmış

Ali Bekçi

Oğuz Şahin

mehmet Emin Marankoz

Ayten Koçoğlu

İsa Er

Kerim Yılmaz

 

Ferfure Taşdelen

Sallı Baylan

Şükriye Güngör

Şehri Çalışkan

Abdullah Yılmaz

Reşat Bayraktar

Nardane Piroğlu

Emsal Alpat

İrfan Özel

Ömer Faruk Alaca

Bedriye Çandır

Nuray Fırat

Şaziye Kaygısız

Gülseren Babuçcu

Nermin Çoban

Hasan Tepe

Yusuf Bağlar

Ali Oflu

Mehmet Döner

Burak Kurt

Hasan Kocacagöz

Hatice Sarıkayalı

Zehra Satılmış

Hasan Hüseyin Köten

Aydan Özer

Esma Yalçın

Fatma Karakaya

Süleyman Kakakulak

Birol Kılıç

Rıfat Öztürk

Resul Keleş

Adil Baltaş

Havva özen

Gönül Başar

Çoşkun Temur

Veysel Yaktı

Sevide Ersoy

Korkhan Korkut

Muhammet Tunca

Hatice Koç

Mustafa Ünlü

Kadir Dinç

Zeynep Dolayım

Nuhbey Köz

Öcal Yıldırım

Ceyda İNce

Adem Berat Kaysın

Anıl Gürses

Gülali Civelek

Emine cengiz

Melisa Ruhat Baran

Nilgün Utku Kuşçu

Mustafa Özel

Özden Topçu

Resul Varlı

Oğuzhan Yamak

Emine Uygun

Baki Eyisan

Özge Karaca

Zeliha Ulusoy

Güler Özbakan

Cüneyt Yılmaz

Nizamettin Uraz

Mehmet Sehlikoğlu

Sultan Yılmaz

Osman Bektaş

Alev Ozan

Mevlüt Okuyan

Sebahat Şahin

Feride Akçay

Emre Hayal

İsmail Ünver

Ülker Koç

İsmail Gündüz

Maşuk Bara

Mustafa Yıldırım

Hülya Özçelik Dağ

Ahmet Çili

Mustafa Güneş

Furkan Tekgöz

Umut Kugu

Bilal Özyıldırım

Mustafa durmaz

Volkan Erarslan

İbrahim Coşkun

Necati Şahbudak

Furkan Çam

İrfan Can

Şehmus Dalmış

Umut Biçer

Celal Gökmen

Atılgan Karabudak

Fatma Arslantürk

Mustafa Koçak

Hayrettin Duran

Yasin Gümüş

Hayrettin Kaya

Hakan Can

Nil Akbaş

Cevat Altıparmak

Cansu Yılmaz

Gülşah Özgül

Özgür Günay

Canfer Akdemir

Coşkun Kukul

Bilal Yılmaz

İsmihan Karaköçek

Sevim Bilgin

TUZLA TOKİ KURA CANLI YAYIN ÇEKİLİŞİ

TOKİ sosyal konut projeleri kura çekimi canlı yayınlarla takip edilebiliyor. Canlı yayın adresine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Kuralar, 1 Aralık'ta Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut, 2-3 Aralık'ta Düzce'de 1100 konut, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta 1650 konut, 6 Aralık'ta Bartın'da 850 konut, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için çekilecek.

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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