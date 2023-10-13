Haber Tarihi: 13 Ekim 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 16:00

Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları

Türkiye - Letonya maçının genel bilet satışı başladı. A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Letonya ile karşılaşması Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda olacak. Taraftarlar Türkiye Letonya maçı ne zaman, nerede oynanacak, bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. İşte Türkiye - Letonya maçı hakkında merak edilenler...

Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları
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Türkiye Letonya maçı için araştırmalar hızlandı. Taraftarlar ise bu büyük karşılaşma hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyorlar. Peki Türkiye - Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar? Türkiye - Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A milli takım kadrosu... 
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, 21.45'te başlayacak. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU

Türkiye, Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Letonya ise sahasında Ermenistan'ı mağlup ederek ilk puanlarını aldı.

İşte 13 Ekim 2023 tarihi itibari ile güncel puan durumu

1- Türkiye | 6 maç 13 puan

2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan


3- Ermenistan | 6 maç 7 puan

4- Galler | 5 maç 7 puan

5- Letonya | 6 maç 3 puan

TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLET FİYATARI

Konya İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu bulunuyor. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, tüm takımların logolu Passolig Kartları ile satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.

KALECİLER:

Altay Bayındır (Manchester United)
Doğan Alemdar (Troyes)
Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS:

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Zeki Çelik (Roma)
Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
Cenk Özkacar (Valencia)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Rayyan Baniya (Trabzonspor)
Samet Akaydın (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA:

Berkan Kutlu (Genoa)
Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Orkun Kökçü (Benfica)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)

 FORVET:

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Yunus Akgün (Leicester City)
Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor)
Bertuğ Yıldırım (Rennais)
Cenk Tosun (Beşiktaş)
Kenan Yıldız (Juventus)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

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