Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları

Türkiye Letonya maçı için araştırmalar hızlandı. Taraftarlar ise bu büyük karşılaşma hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyorlar. Peki Türkiye - Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar? Türkiye - Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A milli takım kadrosu...TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, 21.45'te başlayacak. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.Türkiye, Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi.Letonya ise sahasında Ermenistan'ı mağlup ederek ilk puanlarını aldı.1- Türkiye | 6 maç 13 puan2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan3- Ermenistan | 6 maç 7 puan4- Galler | 5 maç 7 puan5- Letonya | 6 maç 3 puanKonya İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu bulunuyor. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, tüm takımların logolu Passolig Kartları ile satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.Altay Bayındır (Manchester United)Doğan Alemdar (Troyes)Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor)Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)Zeki Çelik (Roma)Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)Cenk Özkacar (Valencia)Kaan Ayhan (Galatasaray)Merih Demiral (Al-Ahli)Rayyan Baniya (Trabzonspor)Samet Akaydın (Fenerbahçe)Eren Elmalı (Trabzonspor)Rıdvan Yılmaz (Rangers)Berkan Kutlu (Genoa)Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)Hakan Çalhanoğlu (Inter)İsmail Yüksek (Fenerbahçe)Orkun Kökçü (Benfica)Salih Özcan (Borussia Dortmund)Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)Yunus Akgün (Leicester City)Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor)Bertuğ Yıldırım (Rennais)Cenk Tosun (Beşiktaş)Kenan Yıldız (Juventus)İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)