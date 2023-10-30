Haber Tarihi: 30 Ekim 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 10:34

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? | Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Borsada işlem yapanlar tarafından talep toplama tarihleri bekleniyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? | Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?
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Tureks Turunç Madencilik halka arz detayları belli oldu. Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik, SPK'ya halka arz başvurusunda bulundu. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusunun kabul edilmesinin ardından detaylar merak edildi. SPK tarafından halk arz başvurusu onaylanan şirketin yayımladığı taslak izahname detayları belli oldu. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı ve hisse kodu bilgileri.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Tureks Turunç Madencilik halka arz başvuru sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Yakında talep toplama işlemlerinin başlaması beklenen halka arz, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak.

Tureks Turunç Madencilik Katılım Endeksine Uygun Mu?

Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

10,97 TL'lik hisse fiyatına sahip halka arzın pay sayısı 58,976,404'tür. Halka arza tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecektir. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz büyüklüğü 649. Milyon TL'dir. %21.26 halka arz açıklığına sahipken, pay dağıtım şekli eşittir.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT VERİR?


Şirketin halka arzına 3,5 milyon kişinin katılması halinde 16-17 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin önderliğinde yürütülecek olan halka arza katılacak olan yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanabilecek.

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