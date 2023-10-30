Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? | Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz detayları belli oldu. Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik, SPK'ya halka arz başvurusunda bulundu. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusunun kabul edilmesinin ardından detaylar merak edildi. SPK tarafından halk arz başvurusu onaylanan şirketin yayımladığı taslak izahname detayları belli oldu. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı ve hisse kodu bilgileri.Tureks Turunç Madencilik halka arz başvuru sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.Yakında talep toplama işlemlerinin başlaması beklenen halka arz, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak.Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.10,97 TL'lik hisse fiyatına sahip halka arzın pay sayısı 58,976,404'tür. Halka arza tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecektir. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz büyüklüğü 649. Milyon TL'dir. %21.26 halka arz açıklığına sahipken, pay dağıtım şekli eşittir.Şirketin halka arzına 3,5 milyon kişinin katılması halinde 16-17 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin önderliğinde yürütülecek olan halka arza katılacak olan yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanabilecek.